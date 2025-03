Da mangiare ai figli croccantini per i gatti e doccia solo una volta al mese. Condannati genitori aguzzini

Ascolta ora 00:00 00:00

"Sono una sopravvissuta", racconta una donna di 28 anni, che nel 2019 trovò la forza per denunciare i genitori per le malefatte subite. Nel frattempo i due aguzzini, di 82 e 64 anni, sono stati condannati a 20 e 16 anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti aggravati nei confronti dei figli, sin dall'infanzia.

La giovane donna rivela che per sei anni è stata picchiata e umiliata dal padre, insieme al fratello. La costringevano a mangiare il cibo per i gatti (croccantini) e a svegliarsi prestissimo, intorno alle cinque del mattino, per pregare in latino e fare dei riti di "purificazione". Il padre, che diceva di vedere in lei il diavolo, le consentiva di fare la doccia una sola volta al mese. Lo stesso trattamento, ignobile, era rivolto al fratello.

Oltre alle condanne contro i due aguzzini è stata adottata la libertà vigilata per 5 anni e il divieto, per

dieci, di avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori oltre a non poter svolgere alcuna attività a contatto con bambini e ragazzi, più l'obbligo di informare le forze dell'ordine su ogni spostamento dalla propria residenza.