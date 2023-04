Catania, Mario Venuti aggredito per strada: cosa è accaduto al cantante

È stato aggredito da un uomo mentre portava a spasso il cane per le vie di Catania: a raccontare la traumatica esperienza tramite un post-sfogo su Facebook, condividendola coi propri followers, è il cantautore di origini siracusane Mario Venuti. Una violenza sfociata dopo una discussione sorta per via dei due cani di razza pitbull del suo interlocutore.

Cosa è successo

L'episodio risale alla giornata di sabato 1° marzo, ed è lo stesso cantante a ricostruire l'intera vicenda per denunciare ancora una volta cosa accade nella città in cui vive. "Catania è una città in mano ai delinquenti" , accusa Mario Venuti. "Stamattina sono stato aggredito con una violenta pedata al petto, data di rovescio, come una mossa di arti marziali" . Reazione, questa, arrivata al termine di una discussione sorta per via dei cani. "Motivo: una banale difficoltà di vicinanza tra il mio cane e i suoi due pitbull, a sua detta molto aggressivi" , racconta ancora il cantautore. Quando, vista l'ammissione del proprio interlocutore, Venuti gli ha chiesto se i pitbull fossero assicurati, la situazione è rapidamente degenerata. "Si è inalberato" , ricorda ancora l'artista siciliano. "Detenere cani aggressivi (il padrone in questo caso lo è molto più dei suoi cani) comporta gravi responsabilità in caso di incidenti con bambini, adulti o altri cani".

L'uomo ha subito iniziato ad agitarsi per via della richiesta, tanto da convincere il cantautore ad abbandonare la discussione. "La domanda gli è sembrata una domanda da sbirro e lo ha innervosito" , prosegue Venuti. "Comunque io mi ero allontanato visto il personaggio" . Il peggio, tuttavia, doveva ancora venire. "Mi stavo avviando e avevo già percorso circa 20 metri, quando ha cominciato a inseguirmi, colpevole di aver detto qualcosa a un ragazzo che aveva assistito alla scena. 'Ancora sta’ parrannu?”'Al che mi è arrivato alle spalle e mi ha colpito violentemente di rovescio con un calcio" , spiega l'artista ai propri followers.