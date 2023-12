Maxi incidente sul Raccordo: un morto e due feriti gravi, traffico in tilt a Roma

Un grave tamponamento a catena sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha coinvolto questa mattina sei macchine, un camion, tre furgoni e due autovetture. Il bilancio è pesante: un morto e due feriti gravi. Sono ancora da chiarire le cause dello scontro avvenuto tra gli svincoli Pisana e Magliana. Sul posto per i rilievi è arrivata la polizia stradale. Al momento si registrano già diversi chilometri di coda in carreggiata esterna e il traffico è bloccato all'altezza del km 62,900. Al lavoro sono le squadre Anas, i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

L'incidente

A quanto si apprende da i primi riscontri, a perdere la vita sul Raccordo è stato l'autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, trasportata in ospedale in elisoccorso. Il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare la vittima, purtroppo senza riuscirci.

Si ribalta un camion sulla statale

Un altro incidente stradale si è verificato quasi contemporaneamente lungo la strada statale 214 "Maria e Isola Casamari", in direzione Ferentino, all'altezza del km 12,400 a Frosinone. Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - un mezzo pesante si è ribaltato e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti dei motivi del ribaltamento del camion, la gestione del sinistro e il ripristino della viabilità in tempi veloci, per evitare il completo blocco del traffico.

In aggiornamento