Mazara del Vallo, scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un'auto: 18 feriti, due bambini in gravi condizioni

Attimi di grande terrore nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove uno scuolabus che stava accompagnando a casa gli studenti si è ribaltato dopo un violento incidente stradale. Il bilancio provvisorio parla di numerosi feriti, tra cui diversi bambini e alcuni adulti. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.15-14.30 all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore, nella zona di Mazara 2. Il mezzo scolastico era diretto verso la Borgata Costiera e stava effettuando il consueto servizio di trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie dell'istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello.

Lo scontro con una Nissan Qashqai

Secondo le prime ricostruzioni, lo scuolabus si è scontrato con una Nissan Qashqai sulla quale viaggiava un'intera famiglia composta dal conducente, dalla moglie e dalle loro due figlie. Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, sarebbe stato proprio il conducente dell'autovettura a provocare l'incidente. L'uomo, che sarebbe risultato privo sia di patente di guida sia di copertura assicurativa, non avrebbe rispettato la segnaletica stradale. Per evitare l'impatto, l'autista dello scuolabus avrebbe tentato una brusca manovra, perdendo però il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla fiancata destra.

A bordo dieci alunni, insegnanti e assistenti

Sul bus scolastico viaggiavano dieci studenti accompagnati da due insegnanti e dagli assistenti del servizio comunale. Anche loro sono rimasti coinvolti nell'incidente. Le informazioni diffuse nelle ore successive hanno fornito numeri differenti sul bilancio complessivo dei feriti, ma il dato più recente parla di almeno diciotto persone coinvolte, tra cui quattordici bambini e quattro adulti. Altre stime provvisorie avevano inizialmente indicato tredici, diciassette o venti feriti. Tra coloro che hanno riportato lesioni figurano anche due docenti, gli assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'automobile.

Due bambini tra i feriti più gravi

A destare maggiore preoccupazione sono soprattutto le condizioni di alcuni dei giovanissimi passeggeri. Due bambini sarebbero infatti quelli che hanno riportato le conseguenze più serie dell'impatto. Uno di loro avrebbe una sospetta frattura a una gamba, mentre gli altri studenti, pur sotto choc, sono rimasti coscienti durante tutte le operazioni di soccorso. I sanitari hanno valutato caso per caso l'eventuale trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ferita anche la famiglia che viaggiava sull'auto

Ad avere la peggio tra gli adulti sarebbe stato il conducente della Nissan Qashqai, che avrebbe riportato una frattura a una gamba. La moglie e le due figlie sono invece state trasportate in ospedale con traumi cranici e sottoposte agli accertamenti del caso.

Imponente macchina dei soccorsi

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti numerosi mezzi del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, la polizia di Stato e la polizia municipale. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e aiutare i passeggeri a uscire dall'abitacolo dello scuolabus, rimasto adagiato su un fianco dopo il ribaltamento. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasferiti nelle strutture ospedaliere per le visite e gli accertamenti necessari.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Le forze dell'ordine stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore.

Gli investigatori dovrannonel dettaglio la dinamica dell'incidente e verificare le eventuali responsabilità, mentre emergono già i primi elementi che indicherebbero ildella segnaletica stradale da parte del conducente dell'automobile, risultato, come detto, senza patente e senza assicurazione.