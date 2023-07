Messa in inglese ogni domenica nel Duomo di Napoli

Sono tanti i turisti che hanno scelto Napoli come meta per le proprie vacanze estive. Tesori storico-architettonici, bellezze paesaggistiche, mare incantevole e sapori invitanti sono alcune delle perle che la città partenopea ha da offrire ai suoi visitatori. In questo periodo in cui si ha il desiderio di trascorrere qualche giorno di assoluto relax non manca chi sente la necessità di curare anche la propria parte spirituale. Non solo visitando i luoghi sacri ma anche attraverso la partecipazione a riti religiosi. Non sempre, però, ciò è possibile a causa della barriera linguistica. Uno scoglio che potrebbe essere superato. Per facilitare i tanti turisti stranieri, la domenica alle ore 10 il Duomo di Napoli celebrerà la messa in lingua inglese.

Il primo appuntamento è fissato già per domenica 16 luglio. L’iniziativa è stata fortemente voluta da don Vittorio Sommella, parroco da circa un anno del Duomo di Napoli. La decisione di celebrare le liturgie della domenica anche in lingua inglese nasce dalla volontà di rendere il Duomo di Napoli un luogo di culto anche per gli stranieri, non solo turisti, che sono in città. La celebrazione in inglese costituisce, infatti, un modo per avvicinare alle liturgie le diverse comunità straniere che vivono a Napoli.

Al momento è previsto che tale innovazione si concluderà a fine agosto. Ma esiste anche un’altra ipotesi sul tavolo. Nelle intenzioni del parroco la messa in lingua inglese potrebbe diventare permanente. Vi è un punto importante da chiarire. La celebrazione della Messa in inglese non va confusa con i riti cattolici di tipo anglicano.

Quel che è certo è che dalla prossima domenica il Duomo aprirà le sue porte ai fedeli napoletani e agli stranieri che prima potranno approfittare di un’occasione di preghiera collettiva e, poi, potranno scoprire il luogo di culto per motivi turistici. Da non dimenticare che qui, per ben tre volte l’anno, è possibile partecipare al rito dello scioglimento del sangue di San Gennaro, il Santo patrono di Napoli. E proprio legato a questa figura vi è anche un altro luogo assolutamente da visitare: il Museo del Tesoro di San Gennaro. Questo grande spazio espositivo custodisce dipinti, statue, gioielli e tessuti pregiati che illustri personaggi e gente comune, nel corso dei secoli, hanno portato in dono al Santo in segno di devozione.