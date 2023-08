Mestre, ladro scoperto durante un furto cade dalle scale e muore

Articolo in aggiornamento...

Un furto che si è trasformato in tragedia. È successo la scorsa notte a Mestre (in provincia di Venezia), dove un uomo durante un tentativo di furto in un appartamento è morto.

Il tentato furto

Tre malviventi avevano preso di mira un appartamento sito nei pressi della stazione ferroviaria, esattamente in un condominio di via Rampa Cavalcavia. Tuttavia, i furfanti non sapevano che all’interno dell’abitazione ci fosse qualcuno: il nipote del titolare della casa e un amico. I due residenti, così, avrebbero sentito dei rumori, svegliandosi immediatamente.

La dinamica dell’incidente

I due giovani, una volta scoperti i ladri in casa, avrebbero immediatamente reagito, dando avvio ad una colluttazione con i tre della banda. Due di loro sarebbero riusciti a darsi alla fuga, mentre il terzo – stando ad una primissima e sommaria ricostruzione – avrebbe proseguito la lotta con uno dei due ragazzi, cadendo tra le scale ed il vano ascensore e rimanendo ucciso. Al momento sulla vicenda sta indagando la Polizia.