"Mi ha sfregiato il volto". Caccia al maniaco a Roma

Nel quartiere Marconi, a Roma, nella giornata di ieri una donna è stata aggredita da un uomo mentre si stava avvicinando alla sua auto. Lo sconosciuto le ha rimproverato che la macchina fosse sua e che per questo lei stava cercando di rubargliela. La donna non è caduta nel tranello che il malintenzionato le ha teso e, di conseguenza, l’ha presa prima a schiaffi e poi ha estratto un taglierino con cui le ha sfregiato la faccia e altri parti del corpo. Un'ora e mezza dopo, un'altra ragazza si ritiene sia stata vittima dello stesso autore che ha impiegato il medesimo approccio.

Non sono i primi casi che si verificano nel quartiere, in quanto ne risulta già un altro denunciato. I cittadini della zona, soprattutto le donne, cominciano ad essere preoccupati che possa esserci un maniaco per le strade del loro quartiere. La Polizia Locale è sulle tracce dell’uomo.

Un modus operandi consolidato

L’aggressore sembra che segua lo stesso schema: si aggira per il quartiere Marconi, nella Capitale, tra le strade dotate di parcheggi e posti macchine; dopo che ha individuato una via con un numero cospicuo di macchine, attende che qualcuno si avvicini alla propria auto e sembra che preferisca che quel qualcuno sia donna. Il maniaco, nel momento in cui nota la sua vittima, aspetta che questa sia sì in prossimità dell’auto ma non troppo per entrare velocemente all’interno del veicolo in modo che possa mettere in atto il suo piano.

L’uomo raggiunge con passo lesto la povera malcapitata e assumendo un tono minaccioso afferma che la macchina sia la sua e che per questo, gli deve consegnare le chiavi se non vuole che la denunci per tentativo di furto. La speranza del malvivente è che le donne abbocchino affinché possa andare via con la loro macchina ma se, invece, dimostrano resistenza e non cadono nella trappola loro tesa, lui diventa fisicamente violento.

Il malintenzionato si scaglia contro le sue vittime, prendendole a calci, pugni e schiaffi fino a farle cadere a terra per poi dileguarsi. In un caso, non si è fermato alle sole mani ma ha estratto un taglierino con cui ha sfregiato le braccia e il volto della donna. Come riporta RomaToday, la donna che è stata sfigurata dai tagli ha raccontato: " Stavo camminando con le chiavi dell'auto in mano, ero uscita per andare a prendere i miei figli a scuola. A un certo punto si è avvicinato quest'uomo che prima mi ha avvicinato con una scusa, dicendo che quella fosse la sua macchina, quindi ha tentato di rapinarmi e mi ha aggredito ”, “ Mi ha dato due schiaffi forti e poi ha tirato fuori un taglierino e mi ha sfregiato viso e braccia ". La donna è stata portata all’ospedale San Camillo dove i medici hanno potuto constatare che aveva la mandibola spostata a seguito dell’aggressione.

Le altre aggressioni

Un caso analogo si è verificato, poco dopo, sempre nel quartiere Marconi, in via Avicenna, quando una ragazza è stata aggredita da un uomo che le avevo urlato di stare rubando la sua macchina e che, di conseguenza, doveva cedergli le chiavi. La donna non si è lasciata intimorire e, per questo, il malvivente l’ha aggredita a furia di schiaffi e calci fino a lasciarla ferita sul cemento. La donna è assistita da dei passanti che hanno chiamato i soccorsi del 118 che, a loro volta, l'hanno portata al pronto soccorso dove hanno fatto degli accertamenti.

Nel frattempo, gli abitanti della zona hanno riversato sui social il loro sgomento e le loro paure. Una ragazza chiede dove può acquistare lo spray al peperoncino per difendersi, mentre altre danno sfogo ai loro timori. Una donna scrive: “ Ho cambiato strada, sono tornata indietro dalla stradina che va in discesa dietro la chiesa e porta in via Pacinotti, c’era un tizio poco raccomandabile ”. Gli agenti del commissariato San Paolo stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dell’autore delle aggressioni.