"Mi ha violentata". Nave ferma al porto di Palermo per indagini della polizia

Una nave della Grimaldi Lines, diretta da Cagliari a Palermo, è rimasta ferma nel porto del capoluogo siciliano per un presunto caso di violenza sessuale. Una donna di 30 anni ha denunciato, dapprima al personale di bordo e poi alla polizia, di aver subito violenze da un membro dell'equipaggio. Dai primi accertamenti medici a cui è stata sottoposta la passaggera, però, non risultano segni di aggressione. Stando a quanto scrive il Corriere.it, la compagnia di navigazione ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.

L'accusa: "Mi ha violentato sulla nave"

L'episodio si sarebbe verificato ieri sera, sabato 11 marzo, a bordo della nave "Euro Palace" - questo il nome dell'imbarcazione - mentre era in navigazione dalla Sardegna verso la Sicilia. La 30enne ha raccontato di aver subito violenze sessuali dall'operatore di bordo mentre si trovava in cabina. Subito dopo avrebbe telefonato al fidanzato e agli amici per raccontare l'accaduto. Attorno alle ore 5 di questa mattina, poi, ha segnalato la presunta aggressione anche al personale della reception. La nave, che avrebbe dovuto salpare attorno alle ore 9 per far rientro a Cagliari, è rimasta ferma nel porto per consentire agli agenti della Squadra Mobile di Palermo di fare luce sulla vicenda.

La difesa: "Le ho dato solo gli asciugamani"

Dopo lo sbarco, la trentenne, che avrebbe fatto uso di stupefacenti, è stata accompagnata in un ospedale del capoluogo siciliano: dalle visite mediche non sarebbero emerse tracce di violenza sessuale. Inoltre, dall'analisi del traffico telefonico sul cellulare in uso alla presunta vittima, non risultano chiamate al compagno o ad altre persone. L'uomo accusato delle violenze, identificato tempestivamente dagli agenti della Mobile, ha negato le accuse sostenendo di aver consegnato alla passeggera " solo degli asciugamani ".

Le indagini