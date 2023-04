Milan-Napoli: tutto sui biglietti della partita di Champions League

I tifosi del Napoli potranno recarsi al "Meazza" per sostenere la propria squadra impegnata, mercoledì 12 aprile alle 21, contro il Milan per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Una partita importante per gli azzurri, ormai a un passo dalla conquista dello scudetto.

La formazione partenopea, potendo contare su un ampio vantaggio sulla seconda in campionato, possono concentrarsi sulla sfida europea puntando a una clamorosa affermazione anche in campo internazionale. Il sostegno dei tifosi può rappresentare una ulteriore spinta per raggiungere questo obiettivo. Al "Maradona" il tifo non mancherà. Ma ora, a seguito del via libera dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del ministero degli Interni, i supporter partenopei potranno colorare d’azzurro anche una parte dello stadio milanese.

Il Napoli ha comunicato le modalità d'acquisto dei biglietti per il settore ospite del Meazza. Dalle 18 di oggi allo stesso orario di sabato 8 aprile sarà disponibile la prenotazione di un voucher sul sito Ticketone. La vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/23. Come disposto dall’Osservatorio, il biglietto è incedibile e in nessun caso è consentito il cambio utilizzatore. Inoltre il documento è acquistabile esclusivamente da chi è in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card).

La procedura di acquisto genererà un documento pdf che sarà inviata al tifoso via email. Il passo successivo prevede che l’acquirente riceva, all’indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione sul sito Ticketone, il biglietto digitale nominativo valido per l’accesso all’impianto sportivo. Come già accennato in precedenza, per le prime 48 ore la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione in corso. Questi ultimi potranno usufruire della precedenza tramite l'uso del numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento come codice per l’acquisto da effettuare sul sito della Ticketone.

A questa prima fase ne segue un’altra che riguarda tutti gli altri tifosi nel caso che ci siano biglietti disponibili. A partire dalle ore 19 di sabato 8 aprile è prevista la vendita libera fino alle ore 23.59 del giorno seguente. È stato anche precisato che in ogni caso sarà possibile comprare solo un biglietto per ogni transazione. Il prezzo del ticket è di 68 euro. A questa cifra va aggiunta la commissione che spetta a Ticketone per la transazione on line.

La partita di ritorno al "Maradona"

Se in napoletani potranno recarsi al Meazza, i tifosi rossoneri avranno l’occasione di supportare la propria squadra al "Maradona". Quasi in contemporanea con l’annuncio del Napoli, è arrivato il comunicato del Milan per la partita di ritorno in programma martedì 18 aprile. I biglietti, del costo di 72 euro, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire dalle ore 12 di venerdì 7 aprile fino ad esaurimento degli stessi. La vendita è riservata agli abbonati.

Il biglietto verrà inviato, nei giorni successivi all'acquisto, all'indirizzo email indicato durante la procedura di acquisto. Anche in questo caso è stato specificato che i biglietti non possono essere ceduti ad altri.