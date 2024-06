Milano, Area B, da oggi si cambia: quali sono le novità a partire dal 16 giugno

Ascolta ora 00:00 00:00

A partire da oggi, domenica 16 giugno, arrivano importanti novità per la viabilità di Milano. Sono state infatti introdotte alcune modifiche che riguardano la zona a traffico limitato (Ztl), e andranno a interessare gran parte del territorio del capoluogo meneghino. Il Comune ha deciso di rendere più agevole la modalità di richiesta di deroghe per l'accesso all'Area B di veicoli in divieto che hanno però diritto a delle giornate di ingresso, facendo in modo che l'iter sia più semplice.

La novità

Dalla giornata di oggi, dunque, sarà sufficiente attivare questa nuova funzione rivolgendosi al servizio online relativo all'Area B. Lì basterà accedere alla "Rilevazione automatica giornate deroga" per otterenere una correzione degli ingressi. Si tratta di un passo in avanti. Fino a questo momento, infatti, era obbligatorio registrarsi al servizio online dell'Area B, con richiesta di deroga per ogni ingresso. Sarà sufficiente la registrazione. La rilevazione automatica si attiva dopo aver associato i propri dati anagrafici alla targa della vettura.

Ricordiamo che, a differenza dell'Area C, l'Area B, attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 (esclusi i festivi) e non è a pagamento. Ma quali vetture possono accedere?

Veicoli ai quali è consentito l'accesso

Le automobili Euro 3 benzina hanno accesso autorizzato in Area B fino al 30 settembre 2025. A seguire, le Euro 4 benzina e le Euro 6 diesel leggeri A-B-C potranno accedere fino al 30 settembre 2028. Avranno libero accesso fino al 30 settembre 2030 le vetture Euro 6 diesel D_TEMP e le Euro 6 diesel D. Infine, potranno accedere anche dopo la data del 30 settembre 2030 le Euro 5 e 6 benzina, i mezzi a Gpl, metano e bifuel, le ibride e le elettriche.

Per quanto riguarda motori e ciclomotori, fino al 30 settembre 2025 sono autorizzati i mezzi a due tempi Euro 2 e 3, i veicoli a gasolio Euro 2 e 3, oppure a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. I motori a benzina a quattro tempi Euro 3 potranno accedere alla Ztl fino al 30 settembre 2028. I mezzi a due tempi Euro 4, oppure a gasolio di classe Euro 4, 5, avranno diritto all'accesso fino al 30 settembre 2030.

Andando oltre questa data, avranno l'autorizzazione i motori e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 e Euro 5. Accesso anche per i mezzi elettrici o ibridi, a Gpl, metano o bifuel.

Per conoscere meglio la situazione del nostro mezzo, basta collegarsi al sito dedicato e verificare di persona.