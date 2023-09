Area B e C, il comune di Milano proroga le deroghe: cosa cambia

Novità in arrivo a Milano per i possessori di auto diesel Euro 5: il comune ha infatti scelto di prorogare le misure di accompagnamento già concesse ad alcune specifiche categorie soggette ai divieti in vigore in Area B e in Area C e in scadenza il prossimo sabato 30 settembre 2023. L'obiettivo è quello di non penalizzare innanzitutto chiunque abbia avviato il percorso di sostituzione del vecchio mezzo inquinante.

Area B

I proprietari di auto diesel Euro 5 che abbiano già sottoscritto, entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione della vecchia vettura, avranno la possibilità di circolare in Area B oltre la scadenza del 30 settembre e fino alla consegna del nuovo mezzo, ma comunque non oltre la conclusione del mese di giugno 2024.

Lo stesso beneficio sarà concesso anche ai diesel Euro 5 adibiti al servizio taxi oppure al servizio di noleggio con conducente: la proroga fino al 30 giugno prossimo, spiega il comune di Milano, verrà effettuata d'ufficio.

Leggermente diverso il discorso relativo ai diesel Euro 5 impiegati nel car pooling e regolarmente registrati sulle piattaforme dedicate: per queste vetture la deroga viene posticipata fino al 30 settembre 2024. Stessa data anche per tutti quei proprietari di diesel Euro 5 che usano il mezzo per spostarsi lungo il tragitto casa-lavoro in un orario compreso tra le ore 21:00 e le 7:00, per i dipendenti di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile e ufficiali giudiziari, per le autoscuole, gli agenti di commercio e artigiani, per i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia impegnati in visite domiciliari e per i volontari in servizio notturno presso enti di assistenza socio-sanitaria riconosciuti, purché con sede all'interno del territorio comunale.

Sarà inoltre riconosciuta la possibilità di accedere all'Area B per fruire dei parcheggi di interscambio di Rogoredo, Forlanini e Lampugnano a chiunque sia in possesso degli abbonamenti mensili/annuali. Per ottenere le agevolazioni sarà necessario presentare istanza sulla piattaforma dell'Area B e completare tutto l'iter prima di accedere alla zona a traffico limitato.

I cittadini con Isee inferiore a 20mila euro che risultino proprietari di un auto Euro 5 potranno disporre di ulteriori 30 ingressi in Area B oltre alle giornate di deroga (25 per residenti, 5 per non residenti), fruibili da domenica 1 ottobre 2023 a lunedì 30 settembre 2024.

Area C

I residenti che risultino possessori di un diesel Euro 5, nel caso in cui entro il 15 settembre 2022 abbiano sottoscritto un contratto di acquisto a fronte della rottamazione del vecchio mezzo, potranno circolare in Area C fino alla consegna dell'auto e comunque non oltre il 30 giugno 2024. Idem per le vetture impiegate nel servizio taxi o nel servizio di noleggio con conducente.

Per i mezzi M2 e M3 destinati al trasporto di persone ma non adibiti al trasporto pubblico e per quelli destinati al trasporto di cose (N1, N2, N3) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine sottoscritto entro il 31 dicembre 2023 per sostituire il vecchio veicolo inquinante, la scadenza è prorogata fino alla consegna della vettura, ma comunque non oltre la fine di giugno 2024.