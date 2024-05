Milano, borseggiatrici senza scrupoli. Una va a rubare con un neonato in braccio

Ascolta ora: "Milano, borseggiatrici senza scrupoli. Una va a rubare con un neonato in braccio"

Si torna a parlare di borseggiatrici con un nuovo servizio-denuncia realizzato da Striscia la notizia. A quanto pare nulla è in grado di fermare le giovani ladre dalla loro attività di raggiro e furto: neppure la presenza dei loro figli. In più occasioni, infatti, il tg satirico ha documentato la presenza di bambini, anche molto piccoli, durante i borseggi. È il caso di Milano, dove l'inviato di Striscia ha individuato una vecchia conoscenza che si aggirava fra i turisti con in braccio il figlio neonato.

Ma perché fare una cosa del genere? Perché coinvolgere i bambini? Valerio Staffelli, che da tempo si sta occupando di documentare il fenomeno delle borseggiatrici, spiega che anche i neonati hanno un utilizzo. Servono, infatti, a fare da scudo. Grazie alla copertura offerta dal bambino, tenuto in braccio o tenuto alla vita con dei marsupi, le lestofanti riescono a rubare dai tavolini, oppure direttamente dalle tasche di ignari turisti. L'inviato di Striscia la Notizia riconosce due giovani ladre in particolare, entrambe colte sul fatto mentre si servono di questo espediente. Le due erano state addirittura arrestate, eppure vengono sorprese ancora una volta a rubare.

Nel servizio si Striscia la Notizia, dunque, si vede una delle due borseggiatrici avvicinarsi a un tavolo, dove si trovano sedute due persone. La ladra ha il figlio nel marsupio, e regge una cartina, pronta a mettere in atto il solito trucchetto. La presenza della troupe di Striscia, però, la fa allontanare.

È allora Valerio Staffelli a raggiungere lei e le altre ragazze per chiedere conto di quanto stanno facendo. Mentre alcune ladre si allontanano, la giovane con il bambino si scaglia contro l'inviato di Striscia, sputandogli addosso. " Ma perché ti porti il bambino? Lo fai per tua scelta, o ti dicono di portarlo?" , domanda Staffelli. La borseggiatrice, sempre più furiosa, sputa di nuovo. " Vai... ma vaffa*****! ", sbotta. In preda alla furia, la donna, insieme ad alcune sue compagne, comincia addirittura a scagliare contro la troupe dei sassi raccolti da una fioriera. Una vera e propria sassaiola.

"Ma perché porti il bambino quando vai a rubare? ", insiste Staffelli. La lestofante arriva addirittura a scagliare il biberon con il latte contro l'inviato di Striscia la notizia. "Vai... vai a fa*****! ", urla. Il trambusto attira l'attenzione dei passanti, e qualcuno dice a Staffelli che una delle borseggiatrici aveva rubato un telefono da uno dei locali la settimana prima.

L'inseguimento va avanti fino alla metropolitana, dove le borseggiatrici continuano a gettare di tutto contro la troupe, dalla terra alle bottiglie d'acqua, senza mai risparmiare insulti.

Dopo aver scavalcato i tornelli senza pagare, una delle lestofanti si lancia contro Valerio Staffelli brandendo un sacco pieno della spazzatura, arrivando aanche un astante.