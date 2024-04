"Accerchiato dalle borseggiatrici", il racconto choc del vicepresidente Comitato Sicurezza per Milano

Numerose segnalazioni da parte di cittadini, comitati di quartiere e inviati di programmi televisivi non sono serviti a risolvere l'annoso problema delle borseggiatrici che imperversano per le strade di Milano, in particolar modo in zona stazione Centrale e metro. Il recente post-denuncia del Comitato sicurezza per Milano va ad aggiungersi a una lunga lista di episodi di violenze e di criminalità che pare destinata ogni giorno ad allungarsi.

Situazione fuori controllo

Nato per dare voce a tutta quella cittadinanza stanca della criminalità che si sta diffondendo per le strade, il Comitato sicurezza per Milano ha da poco pubblicato un post in cui racconta cosa è accaduto al suo vicepresidente, Nicholas Vaccaro. L'uomo si trovava alla stazione metro Garibaldi M2, proprio di fronte ai tornelli, quando è stato preso di mira da un gruppo di borseggiatrici, già pronte a entrare in azione.

Lo scopo del comitato milanese è anche quello di segnalare la presenza di ladri nelle stazioni, così da mettere in guardia i passeggeri distratti o ingenui, e riportare l'attenzione delle forze dell'ordine sul fenomeno. I membri dell'associazione conoscono le borseggiatrici, e queste, per contro, conoscono loro. Può dunque darsi che le donne abbiano riconosciuto Vaccaro.

Stando al racconto fornito su Instagram Comitato sicurezza per Milano, il vicepresidente stava svolgendo il proprio compito alla stazione metro, avvisando le persone della presenza di borseggiatrici insieme ad altri ragazzi della squadra anti borseggio, quando si è improvvisamente ritrovato circondato. Un gruppo composto da 8 donne si è stretto attorno a lui con fare minaccioso, e a loro si è aggiunto anche un uomo, che ha cercato di farsi passare come una guardia giurata. " Borseggiatrici hanno cercato di aggredite il vicepresidente a Garibaldi sulla M2 davanti ai tornelli mentre stava avvisando la presenza di borseggiatrici con altri ragazzi della squadra anti borseggio. Hanno accerchiato Nicholas 8 borseggiatrici e un uomo che si è spacciato come guardia giurata della polizia di stato ", si legge nel post su Instagram.

Nicholas Vaccaro, quindi, ha rischiato l'aggressione. Il messaggio di Comitato sicurezza per Milano è stato poi ripubblicato dall'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca.

