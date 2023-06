"Milano club esclusivo". Ora Sala vuole aumentare i ticket per l'area C

Beppe Sala, dietro il paravento dell'amministrazione green per Milano, che come si è visto fa acqua da tutte le parti, cerca di tassare quanto più possibile i cittadini con balzelli via via sempre più onerosi. L'ultima proposta in ordine di tempo da parte del Comune di Milano prevede l'aumento del ticket per l'area C, che da 5 potrebbe passare a 7 euro al giorno. È questa l'idea che emerge dal nuovo pacchetto mobilità dell'amministrazione di Palazzo Marino, dove si prevede anche un ticket per l'ingresso all'interno dell'area B, che per il momento è gratuita. Se inizialmente l'area B era stata costituita per limitare le emissioni inquinanti, permettendo l'ingresso solo ai veicoli più recenti, ora pare che sia allo studio un ticket anche per questa zona, che copre pressoché tutta la superficie del comune di Milano, a un costo che potrebbe essere pari a quello dell'area C, anche per le vetture meno inquinanti.

" Area C costerà almeno 7 euro: ecco la ricetta di Beppe Sala per passare alla storia come il sindaco più stangatore d'Italia. Dopo Area B, strisce blu in estrema periferia, record di multe a livello nazionale, ztl e zone 30 in ogni dove e ciclabili killer, ecco il rincaro persino su Area C ", denuncia Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, che accusa il sindaco di voler fare cassa sul portafoglio dei milanesi. " Come faranno tutti quei lavoratori che ogni giorno accedono in centro coi loro furgoncini carichi di attrezzature? Dovranno prendere la metro come suggeriscono i talebani dell'ecologismo più sfrenato? Siamo al paradosso più totale ", ha proseguito Silvia Sardone, sottolineando il paradosso di una città di lavoratori, che però saranno penalizzati nello svolgere le loro attività a causa della politiche di un'amministrazione idealista.