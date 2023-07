Bomba d'acqua a Milano: ecco tutte le zone colpite

Una notte da dimenticare per la città di Milano – e non solo – in cui si è scatenato un violento nubifragio che ha registrato 40 millimetri di pioggia in sole tre ore, dalle 23 alle 2 di notte. Come d'inverno inoltrato, tuoni, fulmini e grandine si sono imbattuti sul capoluogo lombardo; eppure, si sa, i temporali estivi sono i peggiori e quelli che causano maggiori danni.

Le zone colpite dal maltempo

Le vie della città di Milano sono state inondate da chicchi di grandine molto grandi e i quartieri più colpiti sono stati quelli di Isola-Maggiolina, Città Studi e i Navigli. Anche nella zona Nord-Ovest del capoluogo lombardo, ed in particolare a Corbetta, si sono registrati diversi allagamenti sia di scantinati che di cantine. “Sono temporali estivi che si sviluppano in poco tempo e in uno spazio circoscritto – ha spiegato Mattia Gussoni, il meteorologo de ilMeteo.it – “Da ieri c'era una grande energia potenziale in gioco, caldo umido e afa, questi sono il carburante di cui si nutrono i temporali estivi. Sono eventi difficili da prevedere, soprattutto rispetto alla loro localizzazione precisa. In tre ore, nel centro di Milano è caduta tanta acqua quanta viene normalmente registrata nelle prime due settimane di luglio messe insieme”. Ad aggravare la situazione, inoltre, anche il vento che ha raggiunto la velocità di 45 chilometri orari. Naturalmente non si è fatto attendere l’aiuto dei pompieri; infatti, sono stati una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco durante la notte a Milano. Questa mattina, invece, i pompieri si stanno adoperando tra le strade milanesi per gli alberi caduti e gli allagamenti nelle case.

Al momento, stando alle previsioni, per le prossime ore è previsto un cielo parzialmente nuvoloso con la possibilità di nuove precipitazioni nella giornata di domani. “Dopo giovedì però è in arrivo la seconda grande ondata di caldo” - ha spiegato ancora il meteorologo Gussoni – “A Milano nel fine settimana si registreranno tra i 35 e 36 gradi”. Insomma, temperature davvero molto alte che invitano a prestare la massima attenzione per evitare piccoli inconvenienti.

Danni anche fuori Milano

Paura anche in provincia di Varese, dove si è abbattuta una forte perturbazione che da Sud è risalita provocando danni soprattutto nel Nord della provincia. Anche lì i Vigili del fuoco sono stati coinvolti in una decina di interventi per potere liberare la viabilità nei comuni di Luino, Montegrino Valtravaglia, e Lavena Ponte Tresa. Ingenti danni inoltre, anche in provincia di Lecco, con allagamenti nei comuni di Introzzo e Tremenico, in Valvarrone, che sono rimasti isolati per alcune ore a causa delle violente precipitazioni.

Cinque squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bellano e di Valmadrera sono immediatamente intervenute per prestare i primi soccorsi alla popolazione; portato in salvo anche un automobilista che era rimasto bloccato da due frane lungo la strada provinciale 67 a Tremenico. A Dervio, l’esondazione del torrente Varrone ha travolto un camion e una ruspa cingolata con braccio meccanico, mezzi di cantieri impegnati nel rifacimento degli argini. Per fortuna, nessun danno in paese.