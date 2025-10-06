Il malore, i soccorsi, poi la mossa dello straniero: così ha tentato di rubare un'ambulanza

Momenti di fortissima tensione a Milano nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 ottobre; un cittadino straniero ha infatti tentato di rubare un'ambulanza, mentre questa era ferma per consentire agli operatori di soccorrere una persona bisognosa d'aiuto. Il piano dell'uomo non è fortunatamente andato a buon fine, e i sanitari hanno potuto continuare le loro operazioni. Quanto al responsabile, questi è stato arrestato.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato intorno alle 2.45 del mattino, lungo l'Alzaia Naviglio Pavese. L'ambulanza si era fermata in quella zona per permettere agli operatori di raggiungere il paziente e occuparsi di lui nel migliore dei modi. Mentre si svolgevano le operazioni di soccorso, il soggetto, in evidente stato di alterazione, si è avvicinato al mezzo e ne ha forzato l'entrata. Alla vista dell'extracomunitario, sono immediatamente partite le chiamate ai soccorsi.

A raggiungere la zona sono stati gli agenti di polizia, che hanno subito bloccato lo straniero. Questi, fermato dagli uomini in divisa, è stato sottoposto ad accertamenti, risultando essere un marocchino di 24 anni, irregolare nel territorio nazionale, e già noto alle autorità.

Il nordafricano aveva con sé una borsa con degli attrezzi da lavoro sottratti a un'auto trovata con un finestrino rotto. Il 24enne è stato così. Nei suoi confronti anche una denuncia per ricettazione.