Milano, odore acre nella sala con 500 spettatori: evacuato il cinema Anteo

Tanta paura, nella serata di ieri, in piazza XXV Aprile a Milano. Una squadra dei vigili del fuoco, intorno alle 21, è dovuta intervenire d'urgenza a seguito di una evacuazione spontanea avvenuta all'interno del cinema Anteo. Durante la proiezione di un film, nella sala, si è sparso un forte odore acre che ha spaventato gli spettatori, circa 500, e li ha indotti a scappare in strada. Giunti sul posto con tre mezzi, i pompieri del comando di via Messina, dopo una prima ispezione all'interno dell'arena, hanno constatato che il forte odore acre proveniva dall'esterno ed era penetrato attraverso l'unità trattamento aria della multisala. Sul posto sono intervenute anche squadre di Unareti e A2A.

Non è stato registrato nessun incendio

A distanza di diverse ore sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per capire l'origine del fumo e della puzza di bruciato. Non è stata ancora individuata la sorgente e non è chiaro il motivo del cattivo odore che ha preoccupato gli spettatori. L'unica cosa certa, al momento, è che non c'è stato alcun incendio. Tutto si è risolto, in ogni caso, con un forte spavento. Non si sono registrati né intossicati né feriti, nonostante si sia formata una grossa calca durante l'evacuazione spontanea. Dalle prime testimonianze, il forte odore, paragonato a una brusca frenata di un treno sulle rotaie, si sarebbe propagato immediatamente fino ad arrivare in via Moscova e via Largo La Foppa.

Tutti illesi i 500 spettatori

Dai controlli all'interno del cinema Anteo non sono stati riscontrati danni alla struttura, ulteriore conferma che il cattivo odore proveniva da fuori e

non riguardava lo stabile. I vigili del fuoco continueranno le loro indagini per scoprire cosa ha provocato il disagio ai circa 500 spettatori che, solo per un caso fortuito, sono riusciti a rimanere illesi durante la fuga.