Milano, paura nella metro: uomo alterato spinge una ragazza sui binari

Sono stati momenti di autentico terrore, nella serata di ieri (venerdì 19 aprile), alla fermata della metro di Lambrate, a Milano. Un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito senza alcun apparente motivo una giovane donna che stava aspettando il treno insieme al compagno e l'ha spinta sui binari. Solo il caso ha voluto che non si verificasse una tragedia. Il soggetto è stato poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato intorno alle ore 23.00 di ieri. La vittima, una ragazza di 24 anni, aveva raggiunto insieme al fidanzato la metro verde di Milano, fermata Lambrate. La coppia stava rientrando a casa dopo la serata trascorsa in giro per il capoluogo meneghino. Tutto era tranquillo, quando, improvvisamente, si è scatenato il panico.

Un uomo, visibilmente alterato, si è avventato contro la 24enne. Dopo averle urlato addosso alcune frasi senza senso, l'ha aggredita e spinta sui binari. Un gesto che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. La giovane è però stata fortunata, perché in quel momento non stava passando alcun mezzo. In quei brevi istanti di terrore, è stata immediatamente soccorsa dal ragazzo che era con lei e da altri viaggiatori, che l'hanno riportata sulla banchina prima del passaggio del treno.

L'arresto

A quel punto è stato lanciato l'allarme e sul posto sono accorsi gli agenti della Polmetro, coadiuvati dai colleghi del commissariato Lambrate. Il facinoroso è stato fermato e dichiarato in arresto. Si tratta di un uomo di 52 anni con cittadinanza italiana ma originario della Repubblica Dominicana. Il soggetto, trovato in evidente stato di alterazione, è finito dietro le sbarre del carcere di San Vittore con l'accusa di tentato omicidio. Si attende ora l'udienza di convalida.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, si tratta di un uomo con precedenti per reati contro la persona.

Superato il grandissimo spavento, la 24enne è stata invece affidata ai soccorritori del 118, chiamati sul posto. Cadendo sui binari, la ragazza ha riportato una contusione alla schiena, giudicata fortunatamente non grave.

Gli operatori hanno comunque deciso di accompagnarla al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, dove è stata medicata e poi dimessa con pochi giorni di prognosi.