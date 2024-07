Milano, picchia persone a caso e manda due ragazze all'ospedale: il ghanese viene arrestato

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha perso la testa e, senza apparenti motivi, ha iniziato a scaraventarsi contro i passanti. Ha aggredito alcune persone che stavano transitando nei pressi della fermata del tram della linea 14 in largo Greppi, una zona centrale di Milano, di fronte al Piccolo Teatro Strehler. L'uomo di origine ghanese è andato in escandescenza e ha seminato il panico tra i presenti. Uno stato di rabbia che con il passare dei secondi si è fatto sempre più forte, fino a ricorrere alla violenza e a mandare due ragazze in ospedale.

Nella giornata di ieri il 35enne straniero - che in passato sarebbe stato già fermato per percosse e resistenza a pubblico ufficiale - ha malmenato i passanti poco prima delle ore 16. Li ha importunati, li ha spintonati e poi - evidentemente non soddisfatto per quanto fatto fino a quel momento - li ha anche aggrediti. Poi il ghanese ha provato a darsi alla fuga, salendo su un tram nella speranza di far perdere le proprie tracce. Ma i carabinieri lo hanno individuato e lo hanno fermato.

L'intervento dei militari è stato reso possibile grazie alla prontezza e al coraggio dimostrato da una ragazza, che ha fermato una gazzella dei carabinieri per metterli al corrente di quanto stava accadendo e che ha fornito una descrizione dell'aggressore. Alcuni testimoni hanno poi segnalato che l'uomo era a bordo del mezzo di trasporto e così - dopo essere saliti sul tram - i militari lo hanno arrestato all'altezza di via Legnano. Per l'arrestato è previsto il processo per direttissima.

Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, messi in allerta per la presenza di feriti. Per due giovani, vittime della furia dello straniero, è stato necessario il trasporto all'ospedale Gaetano Pini. Si tratta di una 21enne italiana e di una coetanea ucraina: la prima ha riportato una prognosi di 10 giorni, mentre la seconda di due settimane.

L'italiana ha dovuto fare i conti con una forte contusione alla tibia destra; la ragazza ucraina invece ha subìto contusioni al bacino e a un'anca.

Nelle prossime ore bisognerà capire le cause dell'ira del 35enne, ma al momento sembra che abbia scelto alcuni passanti da aggredire del tutto in maniera casuale. Dunque senza una motivazione precisa di fondo.