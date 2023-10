Milano, le stringe al collo la cintura e la costringe a prostituirsi. Arrestato un 37enne

Ha ricevuto schiaffi, calci e percosse di ogni genere e, come se non bastasse, è stata costretta ad avere rapporti sessuali con estranei. È la storia straziante di una donna rimasta vittima della violenza del suo compagno di 37 anni con cui conviveva da due anni.

A causa delle angherie subite, la vittima si è dovuta recare diverse volte al pronto soccorso per farsi medicare. Dopo l’ultimo ricovero, la donna , di cui non si conosce l'età, si è convinta a sporgere denuncia contro il suo aguzzino, raccontando tutta la vicenda alle autorità competenti e recidendo i legami tossici che la tenevano unita a lui. Il 37enne è stato arrestato dalla polizia - coordinata dalla Procura - che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano. All’uomo sono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione.

Secondo le prime ricostruzioni, le violenze sarebbero cominciate nel 2021. Non si sa se, contestualmente all’inizio degli abusi, la relazione sia nata nello stesso anno o prima. Probabilmente, la loro storia d’amore, almeno in principio, era costellata di coccole e gesti amorevoli tipici dell’affetto che pervade ogni rapporto sentimentale che si suppone sia sano. Certamente, ad un certo punto, l’amore e i sentimenti hanno lasciato spazio ai lividi e alle lesioni; baci e carezze si sono tramutati in calci, schiaffi e pugni che stavano a significare una forma di controllo e possesso da parte del 37enne. Dalle ricostruzioni, sembra che l’uomo abbia stretto una cintura al collo di lei, probabilmente nel tentativo di soffocarla. Quei gesti pieni di violenza, disprezzo e umiliazione hanno portato la convivente ad andare sette volte al pronto soccorso perché le venivano inferti con una tale ferocia che necessitava, poi, di cure mediche. Le lesioni provocate sono documentate dai referti dei medici che hanno assistito la vittima.

Oltre ad essere stata vittima di maltrattamenti fisici, la donna è stata anche vittima di prostituzione in quanto il compagno la obbligava a fare sesso con altri uomini, nonostante lei fosse contraria, per ottenere in cambio delle somme di denaro e delle sostanze stupefacenti.

L'attività di indagine svolta dalla polizia ha consentito di ricostruire i numerosi episodi denunciati dalla vittima, principalmente grazie a una dettagliata deposizione resa dalla donna, alla copiosa documentazione sanitaria redatta nel corso degli anni e da precedenti interventi effettuati dalle Forze di Polizia presso l'abitazione dei due ex conviventi. Il 37enne, dopo essere stato accompagnato in questura, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.