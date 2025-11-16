Lo scontro, il suv ribaltato, le auto disintegrate: un 21enne in fin di vita a Milano

Violentissimo scontro fra due auto questa mattina a Milano. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche del terribile incidente, che ha provocato il ferimento di almeno quattro persone, una delle quali molto grave.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato all'alba di oggi, domenica 16 novembre, intorno alle ore 6.30, lungo viale Fulvio Testi. A scontrarsi sono state una Mercedes classe G Brabus e una Opel Corsa: l'impatto fra le due vetture è stato devastante, come mostrano le immagini arrivate dal luogo dell'incidente. Dopo l'impatto, infatti, la Mercedes si è ribaltata, andando distrutta. Quanto alla Opel, il veicolo ha riportato danni alla parte anteriore.

Secondo una prima ricostruzione, le due auto si sono scontrate all'altezza del civico 110, nei pressi della fermata Bicocca della metro. Sulla Mercedes viaggiavano tre persone, rimaste ferite dopo che il mezzo si è ribaltato. Sulla Opel si trova solo il conducente. Il bilancio, al momento, è di quattro feriti, uno dei quali molto grave. Il 21enne, nello specifico, era a bordo della Mercedes. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito, ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove adesso si trova ricoverato e lotta fra la vita e la morte. I compagni che viaggiavano con lui, rimasti a loro volta feriti ma non in condizioni serie, sono stati accompagnati al San Raffaele e al Policlinico.

Pare che la persona al voltante della Opel sia risultata positiva al drug test.

Il terribile incidente ha richiesto un

importante intervento da parte delle autorità locali. Sul posto si sono infatti precipitati gli operatori sanitari del 118, arrivati con quattro ambulanze e tre automediche, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.