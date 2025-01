Milano, uomo morto sui binari del tram: gli arti mutilati

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma questa mattina nella periferia di Milano dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un tram in corsa. Le autorità locali sono al lavoro per cercare di capire che cosa sia accaduto, ma al momento non si conosce ancora l'identità della vittima.

Secondo le informazioni trapelate sino ad ora, l'allarme è stato dato intorno alle 8.00 di stamani, domenica 26 gennaio, quando è stato avvistato il corpo sui binari della linea metropolitana. A quanto pare la tragedia è avvenuta in via dei Missaglia, alla periferia sud di Milano, proprio sul percorso seguito dal tram della linea 15.

Il mezzo stava procedendo verso Milano-Duomo quando ha investito l'uomo. Non se ne conoscono però ancora le cause. La polizia locale sta prendendo visione dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza nella speranza di comprendere se si sia trattato di un incidente oppure di in gesto volontario da parte della vittima.

Subito dopo aver compreso la situazione sono stati allertati i soccorsi, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. Purtroppo non è stato possibile fare niente per la vittima che nell'impatto con il tram ha addirittura subito l'amputazione di alcuni arti. Una morte a dir poco atroce sulla quale gli inquirenti dovranno fare chiarezza.

Per consentire il recupero della salma e lo svolgimento dei rilievi, è stata interrotta la circolazione dei tram che da Rozzano si dirigono a piazzale Abbiategrasso. Oltre alle indagini sul posto, gli investigatori stanno recuperando le immagini estrapolate dalle videocamere della zona e da quelle installate sul tram.

Sotto choc l'autista del tram, che si stava dirigendo verso il centro di Milano quando si è

impattuto nell', finito sotto il mezzo. Al momento non sappiamo nulla dell'identità della vittima, e non è chiaro se al sopraggiungere del tram si trovasse già sui binari oppure no. Le indagini sono in corso.