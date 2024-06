Tabaccaio rapinato sei volte in un mese dallo stesso uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha subito ben sei rapine in un mese, di cui tre in sole 24 ore, ed è stato per questo motivo costretto, a causa del timore di subire delle conseguenze, a chiudere la sua attività per quasi due settimane: è la stessa vittima, il tabaccaio 58enne Eugenio Anselmo, a raccontare del calvario vissuto in quest'ultimo mese durante un'intervista concessa a Repubblica.

Tutto ha avuto inizio lo scorso maggio, quando l'esercizio commerciale di proprietà di Anselmo, sito nel quartiere Barca di Torino, è finito nel mirino di un pregiudicato 27enne di nazionalità italiana. Un'attività aperta da oltre 20 anni, spiega l'uomo nel corso dell'intervista, durante i quali non aveva mai avuto alcun problema.

" La prima volta che è arrivato quel ragazzo, mi ha ordintato di dargli i soldi, altrimenti mi avrebbe sfregiato" , ricorda il tabaccaio, "poi, qualche giorno più tardi, è entrato per tre volte lo stesso giorno, ma non era armato" . Come si può evincere dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nel negozio, risultate poi fondamentali ai fini delle indagini condotte dalla polizia, il 27enne entrava tranquillamente nel locale a viso scoperto, o al massimo indossando semplicemente un paio di occhiali da sole.

Pur non avendo armi, i toni utilizzati e le minacce erano decisamente convincenti, tanto da persuadere la vittima a cedere al ricatto e a consegnargli ciò che chiedeva, vale a dire stecche di sigarette e denaro contante dalla cassa, per un totale di circa 2mila euro. "Se non mi dai i soldi ti riduco in sedia a rotelle", urlò una volta per convincerlo a collaborare. In un'altra circostanza, brandendo una borraccia nella quale a suo dire era contenuto dell'acido, aveva minacciato di lanciarglielo addosso e di sfregiarlo. Durante un'altra visita, il rapinatore lo ricattò spiegandogli che se si fosse rifiutato di dargli il denaro richiesto sarebbe tornato nel negozio per dargli fuoco.

Terrorizzato per la propria incolumità e per il destino del suo tabacchino, Anselmo preferì chiudere la propria attività commerciale per quasi due settimane. Alla riapertura, tuttavia, nulla era cambiato, e le rapine erano riprese immediatamente. L'incubo si è concluso per fortuna con l'arresto del responsabile da parte degli uomini del commissariato di Barriera di Milano, che già da qualche tempo erano sulle sue tracce: il ragazzo, un 27enne con precedenti per tentato omicidio, è stato colto in flagranza di reato dagli agenti in borghese che lo attendevano all'esterno del negozio.

"Penso che i commercianti che sparano ai ladri fanno bene, il problema è che dopo arrivano le grane"

"Quando la polizia lo ha arrestato, per me è stata una liberazione. Avevo paura di ogni cliente che entrava. Non si può vivere così".

, ha dichiarato senza troppi giri di parole il tabaccaio a Repubblica.