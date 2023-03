Minaccia i passanti con una katana: fermato un giovane marocchino a Milano

È stato fermato dai carabinieri in pieno giorno, in via Gustavo Fara a Milano, mentre seminava il panico tra i presenti impugnando una katana. Un 23enne di origini marocchine stava litigando per futili motivi con un altro giovane, un ivoriano incensurato di 30 anni, quando sono intervenuti i militari, i quali hanno evitato che la situazione potesse degenerare.

Il fatto

Le forze dell’ordine sono state avvisate da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. Nelle vicinanze della Stazione centrale il 23enne, armato di katana, ha prima inveito contro l’ivoriano e poi gli ha puntato l’arma contro. Il trambusto ha attirato l’attenzione dei presenti che hanno immediatamente chiamato il 112. All’arrivo dei carabinieri il marocchino ha provato a disfarsi dell'arma ma inutilmente. I militari l’hanno ritrovata a pochi passi da dove è avvenuta la zuffa per poi sequestrarla.

La violenza in città

Come riporta il quotidiano Milano Today le giornate di martedì e mercoledì scorso sono state molto movimentate. Oltre alle scorribande del 23enne marocchino, si è verificato un episodio ancora più grave: un gambiano 28enne, giunto clandestinamente in Italia, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito gravemente un somalo di 31 anni. L’aggressore avrebbe colpito con un coltello il rivale alle braccia e al torace.

La rapina

In precedenza a fare le spese della Milano violenta è stato un turista giapponese al quale è stato trafugato un orologio prezioso dal valore di 28mila euro, un iPad e un telefonino contenuti in uno zaino. Il furto è avvenuto in piazza Duca d’Aosta. L’uomo era seduto al tavolino di un bar a sorseggiare un caffè quando gli si è avvicinato una donna che, con la scusa di chiedere l’elemosina, gli ha rubato lo zaino.