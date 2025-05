Miss Italia Clarissa Marchese derubata a Milano. "Che schifo! Ci hanno portato via tutto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutto episodio per l'ex Miss Italia Clarissa Marchese, che ha subito un furto mentre si trovava in strada a Milano. In un video postato sui social, la modella ha raccontato ai suoi followers la terribile esperienza, lamentandosi contro la scarsa sicurezza del capoluogo meneghino. Un problema che, a onor del vero, hanno denunciato altri personaggi famosi.

Stando a quanto raccontato da Clarissa Marchese, il furto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 7 maggio. I ladri hanno colpito in strada, di fronte alla casa in cui la 31enne vive insieme al marito, Federico Gregucci. Si tratta di un'abitazione sita nel centro di Milano. " Ci hanno rubato tutto. Mi fa rabbia sapere che c'è gente che va a fare del male all'altro", e quanto dichiarato in video dalla Marchese. " Ieri sembravo disperata e di fatto lo ero: il motivo è che ci hanno fottuto tutto. Quello che è successo conferma che Milano sotto questo punto di vista fa schifo. Conferma che questa città potrebbe fare molto di più a riguardo e, invece, decide di non fare niente ", ha aggiunto.

Una denuncia in piena regola, come le tante altre che l'hanno preceduta. A Milano è allarme sicurezza conclamato, eppure non si sta facendo ancora nulla di risolutivo e sempre più persone - anche personaggi del mondo dello spettacolo - hanno paura di girare per strada.

Pur desiderosa di voltare pagina, Clarissa Marchese ha comunque voluto dire la sua, sfruttando la popolarità raggiunta social. " Quando succedono queste cose parliamo di danno economico... Ieri abbiamo passato la giornata in commissariato per la denuncia, poi in banca, dal gestore telefonico che – proprio ieri – non funzionava. Poi ovviamente ci sono sempre i bambini da gestire" , ha spiegato l'ex Miss, facendo intendere che oltre al danno economico c'è ben altro. "Ieri mi sono partiti altri 2000 euro per un telefono nuovo. E non posso prenderne uno che costi meno perché ci lavoro, ne ho bisogno. Quindi rodimento ancora di più perché questi soldi non erano previsti".

Alla fine di questa esperienza, rimane tanta amarezza.

Mi fa rabbia sapere che c'è gente che va a fare del male all'altro. Io non riuscirei a fare una cosa del genere, a fare del male a un'altra persona. Perché se fai una cosa così vuol dire che fai quell'azione sapendo di far del male. E questo è sbagliato",

ha concluso.