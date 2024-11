"Una mitragliatrice di multe". A Roma sbarca Cerbero, l'incubo degli automobilisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle intenzioni si propone di essere una sentinella della sicurezza stradale, ma nei fatti è pronto a diventare un vero e proprio incubo per gli automobilisti di Roma. Nella Capitale sbarca Cerbero, una nuova tecnologia per i controlli di polizia stradale con attrezzatura di ultima generazione. Utilizzando 20 nuovi apparati tecnologici con telecamera mobile, dotati di supporto magnetico per apposizione sui veicoli e di un software, la strumentazione permetterà di rilevare le violazioni sulla sosta irregolare e interrogare subito la banca dati Mctc durante i controlli sulla revisione e sull'assicurazione dei veicoli. Ma in città è già scoppiata la polemica: molti romani temono che sia in arrivo una valanga di multe in ogni Municipio, dal centro alla periferia, per fare cassa.

Cerbero, il nuovo incubo di Roma

Grazie a una telecamera a doppia direzione, con due punti di ripresa e reti neurali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale, Cerbero può osservare e segnalare all'operatore di polizia le eventuali anomalie riscontrate nel corso delle attività di pattugliamento. Ma la gestione delle attività e dello strumento resteranno comunque nelle mani degli agenti. Le sanzioni non saranno emesse in modo automatico: a convalidarle dovranno sempre essere gli uomini in divisa. Quanto alla tutela della privacy, le immagini rilevate oscureranno i volti dei cittadini.

Arriva a Roma un nuovo sistema tecnologico in dotazione alla #PoliziaMunicipale per incrementare la sicurezza stradale sul territorio della #Capitale. Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale… pic.twitter.com/cysipjo5BG — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) November 19, 2024

L'ultima creatura è stata presentata con estremo orgoglio da Roberto Gualtieri, che sui suoi profili social ha pubblicato il video in cui presenta Cerbero. Il sindaco di Roma ha sottolineato la necessità di poter contare su " un presidio rafforzato sulle nostre strade per contrastare chi non rispetta il Codice della strada " e ha dunque rivendicato con il petto gonfio lo strumento di controllo rafforzato per la polizia locale.

Le polemiche sulla "mitragliatrice di multe"

Gualtieri ha denunciato l'eccessiva presenza di macchine che sostano in doppia fila, rappresentando un pericolo per i cittadini e intralciando fortemente la viabilità. Ma nel frattempo a Roma si moltiplicano lamentele di pendolari e turisti che - a causa delle falle del trasporto pubblico - sono esausti da una situazione che rischia addirittura di peggiorare in vista del Giubileo. Gianni Alemanno, ex sindaco della Capitale e leader di Indipendenza, parla di " mitragliatrici di multe che ci copriranno di verbali ".

Alemanno punta il dito contro il primo cittadino e la solita galassia rossa: " Gualtieri è talmente fuori dal mondo che se ne vanta pure con un apposito video. Guardate le facce dei vigili che sono stati coinvolti… Niente da fare: è la follia della sinistra Ztl ".

sono ridicole

uno strano concetto della legalità e del rispetto delle norme del Codice della strada

Dichiarazioni che però hanno innescato la pronta replica di Valeria Baglio (capogruppo delin Campidoglio) e di Giulia Tempesta (consigliera capitolina del Pd e presidente della Commissione Bilancio), secondo cui le critiche di Alemanno "" poiché dimostrano che l'ex sindaco ha "".