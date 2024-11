I ladri in fuga, la maxi rissa, lo scontro mortale. Così è morto l'agente a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva 32 anni Amar Kudin, l'agente che all'alba di ieri mattina ha perso la vita nello schianto tra due volanti della polizia in zona Torrevecchia a Roma. Secondo quanto ricostruito, le due vetture viaggiavano in direzione opposta: una stava rientrando al commissariato, l'altra era diretta a nord della Capitale per una segnalazione di rissa. Nonostante il tentativo di frenata, l'impatto è stato inevitabile.

La ricostruzione

Tutto sarebbe cominciato alle 4.30 di lunedì notte, quando è stato richiesto l'intervento della polizia per un furto in un'abitazione di via Taverna, al Trionfale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Primavalle. Alla guida della volante, un'Alfa Romeo Giulietta, c'era Giada G., 25 anni, assegnata all'ufficio passaporti ma ieri di copertura in turno in strada. Accanto a lei era seduto il collega Amar Kudin. Giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti si sono dati all'inseguimento di uno dei tre presunti autori del furto, uno straniero di 34 anni. Lo hanno catturato e caricato a bordo della vettura di servizio. Dunque sono ripartiti per rientrare in ufficio con il sospettato sistemato sul sedile postieriore, nella parte blindata del veicolo. All'altezza di via Monfarti, tra via dell’Acquedotto del Peschiera e Via trionfale, è sopraggiunta un'altra volante della polizia, un'Alfa Romeo Tonale. Alla guida c'era il poliziotto Carmine D.A., 23 anni, con il capo pattuglia Daniele G., 27 anni, seduto di fianco. Anch'essa sfrecciava veloce perché, qualche istante prima, alla sala operativa era giunta una segnalazione di una maxi rissa in un fast food di Corso Francia. Quindi l'impatto drammatico, con le due volanti che si sono ribaltate e i pezzi di carrozzeria sparsi per metri.

I testimoni: "Abbiamo sentito un botto"

Ad avere la peggio nel frontale è stato l'agente scelto Amar Kudin, che è morto sul colpo. I primi ad accorrere sul luogo dell'incidente sono stati i ragazzi di un bar della zona, testimoni involontari della tragedia. " Abbiamo sentito un gran botto e siamo corsi fuori - hanno raccontato a Il Messaggero - Subito dopo sono arrivate altre macchine della polizia ". Nell'incidente sono rimasti feriti anche gli altri tre poliziotti. L'agente alla guida della Giulietta, trasportata al San Camillo, ha riportato una lesione al fegato ma non è in pericolo di vita.

Il capo pattuglia a bordo della Tonale è rimasto ferito al volto, mentre il collega è stato accompagnato al San Filippo Neri per accertamenti. Quanto alla dinamica dell'impatto sono in corso accertamenti da parte dei vigili del XIV Gruppo Monte Mario.