Napoli, molestava i passanti sul lungomare. Portato in caserma sfascia una porta

Nella serata di lunedì dieci aprile un uomo di trentotto anni è stato arrestato a Pozzuoli (Napoli) per aver aggredito dei poliziotti. Diego D’Avino, originario della città partenopea e volto già noto alla polizia per diversi precedenti, aveva iniziato a importunare i passanti davanti al bar “Il Gozzetto”, in pieno lungomare, a pochi metri dal porto turistico.

La minaccia: "Sono armato"

Pare che D’Avino facesse intendere di essere armato per spaventare le persone che molestava. Alcuni turisti, terrorizzati dai modi dell'uomo, hanno avvertito dei poliziotti che passavano durante i controlli notturni. L’uomo, dopo essere stato ripreso soltanto verbalmente dagli agenti, si sarebbe scagliato contro di loro. D’Avino è stato immediatamente bloccato e portato in caserma. Adesso dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il trentottenne è stato inoltre denunciato per detenzione abusiva di armi e per porto di oggetti atti ad offendere, oltre che per aver la volante e alcuni arredi del commissariato.

La ricostruzione dell'accaduto

Davanti al bar “Il Gozzetto” l'uomo minacciava pubblicamente i passanti. L'uomo avrebbe avvicinato la mano alla cintura per far intendere che avesse addosso una pistola o un coltello. Gli agenti lo hanno immediatamente individuato e bloccato. Dopo la perquisizione è arrivata la conferma: l’uomo aveva con sé una pistola. Si trattava di una replica della Bruni calibro 8 a cui era stato tolto prima il tappo rosso. Addosso aveva anche un coltello a serra manico di quindici centimetri.

Incontrollabile durante la perquisizione

Durante il controllo Diego D’avino - visibilmente nervoso ed irritato - ha cominciato a spingere gli agenti per evitare che lo toccassero. Ha più volte colpito l’automobile di servizio. Dopo essere stato portato negli uffici della Polizia non si è calmato, anzi si è mostrato ancora più aggressivo. Incontenibile, l’uomo ha distrutto una porta ed è stato denunciato per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.

La paura degli abitanti di Pozzuoli