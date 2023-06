Molestie e avances sessuali a ragazzine in centro: 75enne fermato a Monza

Molestie sessuali di ogni genere ed esplicite proposte fatte alle ragazzine che avevano avuto la sventura di passare vicino a lui nel pieno centro storico di Monza: il responsabile, un uomo di 75 anni residente in città, inchiodato da un video girato da alcune delle sue vittime, è stato identificato e bloccato dalle forze dell'ordine.

Il primo episodio si è verificato lo scorso mercoledì 31 maggio. "Vieni bella...fammi vedere...mi faresti?" : con queste ed altre frasi esplicite, come riferito da "Il Giorno", il maniaco tentava di approcciarsi a delle giovani ragazze che passeggiavano in zona Piazza Trento e Trieste. Non solo frasi esplicite e volgari o proposte oscene, ma in qualche caso anche le mani addosso, con l'uomo che invitava le ragazzine ad appartarsi con lui e cercava di accarezzarle sul capo o sulle spalle. Spaventate, le vittime erano riuscite a respingere il 75enne e ad allontanarsi dal luogo, provvedendo a segnalare i fatti telefonicamente alla Sala operativa della Questura di Monza.

Dopo aver raccolto la denuncia, sul posto si erano precipitati gli uomini della Squadra Volanti, a cui le adolescenti, oltre che fornire una descrizione accurata del maniaco, avevano mostrato un breve video che lo ritraeva. Con gli elementi in loro possesso, gli agenti si erano messi immediatamente sulle tracce del molestatore, senza tuttavia riuscire a individuarlo.

Dopo qualche giorno, nella mattinata dello scorso venerdì 2 giugno, il 75enne è tornato alla carica, prendendo nuovamente di mira dei ragazzini per le vie del centro di Monza. Alcuni dei minorenni molestati hanno segnalato immediatamente l'episodio a una pattuglia di poliziotti impegnati nelle attività di vigilanza e controllo del territorio, indicando loro un anziano in bicicletta. Stando al racconto dei giovani, lo stesso individuo aveva rivolto espliciti apprezzamenti sessuali a una ragazza di passaggio e non era nuovo a episodi del genere, avendo fatto altrettanto nei confronti di altre minorenni nei giorni precedenti. A riprova delle loro parole, avevano mostrato alcuni video che ritraevano il 75enne in azione.

Questa volta il responsabile non è riuscito a dileguarsi, pur avendo tentato di allontanarsi dal luogo in sella alla propria bicicletta, e gli agenti lo hanno bloccato e sottoposto a interrogatorio. L'uomo, un residente, è risultato essere lo stesso protagonista delle molestie segnalate alla questura giorni addietro.