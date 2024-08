Monte Bianco, crolla un seracco: un morto e quattro feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

- Articolo in aggiornamento -

Un pesante bollettino arriva dal versante francese del Monte Bianco, teatro di una tragedia questa notte intorno alle 3 del mattino: un blocco di ghiaccio (seracco) e detriti si è staccato dall'area del Tacul intorno ai 4.100 metri di quota provocando la morte di una persona e il ferimento di almeno altre quattro di cui una di esse si trova " in assoluta emergenza ". In totale, però, gli alpinisti coinvolti sarebbero almeno 15 di cui sette rimasti illesi.

Immediati i soccorsi

Nonostante la scarsa visibilità dovuta all'orario, sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso composti da un elicottero e dei cani che hanno raggiunto gli alpinisti in quota: le informazioni che sono arrivate subito hanno anche parlato di tre persone " in relativa emergenza ": la persona che ha perso la vita sarebbe di nazionalità francese mentre tutti gli altri sarebbero svizzeri, francesi e spagnoli. L'operazione di soccorso ha poi visto l'arrivo di almeno trenta soccorritori impegnati, nuclei cinofili e i vigili del fuoco. Nel corso della giornata sono attive le ricerche per vedere se dovessero esserci anche altre persone coinvolte in questo enorme distacco di ghiaccio.

Secondo i media francesi, gli alpinisti coinvolti nell'incidente stavano scalando il Monte Bianco attraverso la cosiddetta via dei "3 Monti", passando per il Monte Blanc du Tacul, il Monte Maudit e infine il Monte Bianco: si tratta di un percorso più difficile rispetto a quello classicio per accedere alla vetta.

"Distacco naturale"

I soccorsi sono coordinati dal Comune francese di Chamonix e le persone ricoverate sono state smistate negli ospedali di Sallanches e Annecy. " Secondo le prime informazioni raccolte, l’origine dell’innesco della caduta del seracco sarebbe naturale", ha fatto sapere sui social la Prefettura dell'Alta Savoia. Al momento del distacco " diverse cordate di alpinisti si stavano muovendo nelle vicinanze", aggiunge la nota.

" Ieri sera, alle 2:30, la caduta di un seracco al Mont Blanc du Tacul ha causato una valanga. Un numero significativo di vittime è da piangere. Invio le mie più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle persone decedute. Tutto il mio sostegno ai servizi di emergenza coinvolti e grazie ", ha scritto sul social X Xavier Roseren, membro dell'Assemblea nazionale e rappresentante dell'Alta Savoia.

Quando si parla di seracco ci si riferisce all'apertura di crepacci all'interno del ghiaccio che si forma

in un ghiacciaio: logicamente, quando ci si trova in quota la massa ghiacciata può distaccarsi e trascinare con sé anche i numerosi detriti naturali derivati, per esempio, da una formazione rocciosa tipica delle montagne.