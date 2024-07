Morto dopo la puntura di una vespa: addio allo chef Marc Pavel

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ce l'ha fatta il 47enne Marc Pavel, finito in coma dopo essere stato punto da una vespa. L'uomo, noto per la sua professione di chef, è infatti deceduto nel corso della giornata di oggi, mercoledì 31 luglio. Le sue condizioni erano purtroppo molto gravi.

Lo choc anafilattico

Secondo quanto riferito, lo scorso venerdì 26 luglio Pavel stava camminando in strada per Basovizza (Trieste) quando si è imbattuto in una vespa che lo ha punto. L'allarme è scattato alle ore 20.00, quando sono stati allertati i soccorsi. Poco dopo aver avvertito la puntura, infatti, il 47enne ha accusato un malore, presentando evidenti difficoltà respiratorie. Ai soccorritori del 118, arrivati sul posto in ambulanza, è parso subito chiaro che era in corso un grave choc anafilattico. In breve Pavel è stato colpito da arresto cardiaco.

Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, l'uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo le sue condizioni erano critiche. Dopo giorni di agonia, Marc Pavel si è spento quest'oggi, lasciando un vuoto in tutti coloro che lo conoscevano.

Le reazioni allergiche, spiegano gli esperti, sono potenzialmente letali. Intervenire tempestivamente è fondamentale. "Gli insetti diventano più aggressivi quando fa molto caldo", ha spiegato l'esperto Alessandro Miani su RaiNews. "Questo perché questi insetti tendono a difendere il loro nido, ma hanno anche uno sviluppo più veloce dovuto alle alte temperature. Quindi maggiore necessità di cibo e di acqua".

Chi era Marc Pavel

Chef conosciuto nella sua zona e sommelier, Marc Pavel aveva 47 anni era molto benvoluto. Quel maledetto 26 luglio l'uomo era uscito di casa per recarsi in cimitero, a far visita alla tomba della madre.

Durante il rientro è stato punto da una vespa e pochi minuti dopo, mentre stava facendo ritorno presso la propria abitazione, ha accusato il malore che ha fatto scattare l'allarme dei vicini, i primi a prestargli aiuto.