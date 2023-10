La mossa col piede, poi la fuga. Ladri colombiani bloccati in diretta dalla polizia

La gamba che si allunga, il piede che sposta pian piano la borsa del solito malcapitato. Poi la fuga. Una tecnica elementare, ma eseguita con particolare destrezza, ha consentito a tre ladri di nazionalità colombiana di mettere a segno un furto in pieno centro a Milano. Quello commesso giovedì scorso da un uomo di 32 anni e due donne di 33 e 27 anni è stato uno dei tanti borseggi di cui purtroppo si sente parlare ormai con frequenza. Anche e soprattutto nel capoluogo lombardo. Stavolta però la scena è stata ripresa dalle telecamere e i lestofanti, arrestati per l'ipotesi di furto aggravato in concorso, sono stati bloccati in tempo reale dalla polizia.

Il video divulgato dalle forze dell'ordine mostra le modalità con cui i tre stranieri hanno rubato la borsa (contenente un Pc, un iPad ed effetti personali) a una ragazza di 22 anni che si trovava in un bar di via Speronari, in centro a Milano. Durante un servizio di prevenzione dei reati predatori, verso le 17.30 di giovedì scorsi i poliziotti avevano dei movimenti sospetti, tenendo d'occhio i tre colombiani entrati poi nel locale e avvicinatisi a un tavolo occupato da un gruppo di ragazze.

Secondo quanto documentato, mentre l'uomo e la 27enne facevano da "palo", la 33enne approfittando di un momento di distrazione della vittima, ha afferrato una borsa che era per terra, trascinandola a sé con la gamba e nascondendola sotto la sua giacca. Nel video delle forze dell'ordine viene evidenziata l'abile mossa, compiuta in pochi istanti senza che nessuno se ne accorgesse. Poi, una volta sottratta la borsa alla malcapitata di turno, la fuga in tutta velocità. Come si evince dalle immagini, solo a quel punto la vittima si era resa conto del furto, guardandosi attorno e notando che la borsa con il pc all'interno non c'era più.

I poliziotti che avevano assistito alla scena, hanno fermato i tre in tempo reale, proprio mentre si stavano dileguando, consegnando la borsa alla legittima proprietaria, un'italiana. L'attività delle forze dell'ordine, anche nei giorni scorsi, aveva consentito l'arresto di una peruviana per una serie di colpi in centro a Milano. La donna, a casa, aveva ottenuto su un vero e proprio atelier, con più di 230 capi di vari marchi, tutti quasi certamente rubati. Valore: 11mila euro. In manette pure un connazionale di 32 anni, pure lui già noto alle forze dell'ordine.