Rissa choc nel Napoletano tra colpi d'arma da fuoco botte con le mazze

Ancora un caso di movida violenta nel Napoletano. Alle 5 di questa mattina è divampata una violenta rissa tra diversi giovani davanti al McDonald's di via Palmentola a Sant'Anastasia.

Secondo le prime informazioni, nel corso dello scontro sarebbero stati esplosi anche colpi d'arma da fuoco. Due le persone rimaste ferite che sono state trasportate in ospedale: si tratta di un ragazzo di 24 anni e uno di 22 anni. Il primo, forse raggiunto da proiettili, sarebbe in gravi condizioni. Il giovane è stato condotto al pronto soccorso del Santobono. Si ipotizza che a breve possa essere trasferito all'Ospedale del Mare di Napoli.

L'altro giovane, che per fortuna non versa in pericolo di vita, è stato portato nel pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori situata ad Acerra. Il ragazzo sarebbe stato picchiato con una mazza. Su questo grave episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Gli uomini dell’Arma sono al lavoro per cercare di capire se nella zona della violenza ci sono telecamere di videosorveglianza che possano essere utili a dare un volto ai responsabili della violenza. Allo stesso tempo i militari stanno raccogliendo testimonianze di persone presenti sul posto.

Come se non bastasse nella notte si è consumato un altro episodio di violenza, questa volta a Napoli. Un 21enne di origini marocchine è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue in via Armando Diaz, nel cuore della città partenopea. Il ragazzo, che da accertamenti è risultato essere regolare sul territorio nazionale, è stato ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti ancora da verificare, il giovane sarebbe stato accoltellato più volte al petto, forse da un italiano. La violenza sarebbe divampata per futili motivi. Ma anche su questo fronte ci sono aspetti da chiarire. Secondo quanto si apprende, infatti, alla base dell'aggressione potrebbe esserci stato uno sguardo di troppo tra i due. In via Diaz sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile Napoli Centro sono intervenuti.

Il giovane è stato subito soccorso e portato al pronto soccorso del vicino ospedale Pellegrini. Il 21enne è stato medicato ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi: per lui c'è una prognosi di quindici giorni per le ferite riportate. Per far luce sull’episodio e dare un volto al responsabile della violenza sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro.