"Non si può fare". Il sindaco contro il 72enne multato per aver riparato una buca

Dopo il gran clamore seguito alla vicenda del pensionato che si è visto multare per avere riparato una buca in mezzo a una strada di Barlassina (in provincia di Monza e della Brianza), è lo stesso primo cittadino del paese a intervenire per esprimere la propria opinione e fornire il punto di vista dell'amministrazione comunale.

Cosa è accaduto

Il protagonista dell'episodio è Claudio Trenta che, stanco di inotrare richieste di intervento per riparare una buca aperta sulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste, decide di intervenire in prima persona per risolvere il problema, documentando il tutto via social. Il creatore del gruppo Facebook "Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)", si occupa da tempo di raccogliere le testimonianze di cittadini che denunciano problemi e disservizi nel piccolo comune.

In data 26 aprile, il pensionato entra in azione, e riempie la voragine con "mezzo sacco di bitume e 3 minuti di lavoro" , documentando il suo intervento sui social network. Pochi giorni dopo, la doccia fredda: per lui arriva un verbale con tanto di multa da 882 euro (riducibili a 622, incluse le spese di notifica, in caso di pagamento entro cinque giorni) e obbligo di ripristinare la situazione precedente il suo intervento, vale a dire rimuovere la riparazione della buca.

Certo di avere tutta la documentazione, comprese le Pec, necessaria a certificare le sue richieste di intervento cadute nel vuoto, il signor Trenta si dice intenzionato a non pagare e anzi a sporgere denuncia per omissione di atti di ufficio.

La posizione del sindaco

Di tutt'altro avviso il primo cittadino di Barlassina. "La segnalazione in questione non è mai arrivata nei canali ufficiali ossia la mail dell'ufficio tecnico e l'app sul municipio" , racconta all'AdnKronos Piermario Galli. "Il signore si è limitato a fare la segnalazione sul suo gruppo, peraltro privato, riportando poi il lavoro fatto, non autorizzato" , aggiunge il sindaco. "Per forza di cose, quando la polizia locale ne è venuta a conoscenza dai giornali, ha fatto un sopralluogo sul posto e ha applicato il codice della strada, non potendo fare altro che elevare, purtroppo, la multa, e dico purtroppo" , puntualizza Galli, "perché spiace anche a me. E ora in tanti sui social mi scrivono che devo togliere la multa, ma non funziona così" .

Bene collaborare con l'amministrazione e segnalare i problemi riscontrati sul territorio, intervenendo anche personalmente per risolverli, tuttavia vi sono delle operazioni che devono essere affidate a operai specializzati, precisa Galli. "Questo nostro concittadino è solito segnalare ogni tipo di disservizio o stranezza, dalla lattina per terra ai sacchi di immondizia malposti o non ritirati, alle buche" , spiega ancora il primo cittadino, "ma la riparazione di una buca è un intervento che non può fare un semplice volontario, deve essere fatta dall'ufficio tecnico e dalla polizia locale con le ditte specializzate".

"Immaginate se domani altri cittadini iniziano a rifare la segnaletica, questo non sta né in cielo né in terra" , considera il sindaco. "Poi, certamente, lo Stato, e quindi l'amministrazione comunale, deve riparare le buche e non giustifico la presenza di buche sul territorio, però mi sembra esagerato dipingere Barlassina in una situazione disastrosa a livello di strade. Invito tutti a fare due passi per il nostro comune" .

Inutile negare il fatto che la pubblica amministrazione abbia tempi biblici prima di intervenire, "ma c'è un iter da seguire" , aggiunge Galli. "Se un cittadino vuol fare del bene ed essere utile al territorio può iscriversi al 'registro delle ricchezze umane', con indirizzi chiari su cosa si può fare ed è coperto da assicurazione" . E in tal senso la comunità di Barlassina, comune di 7mila anime, è decisamente molto attiva. "Non finirò mai di ringraziare le tante persone che nel quotidiano sono impegnate in questi gesti ed è davvero la strada più corretta" , dice con orgoglio il primo cittadino. Quanto alla volontà da parte del signor Trenta di fare ricorso, nessun problema: "È facoltà del cittadino fare ricorso, poi deciderà il giudice di pace" , conclude Galli.

La replica di Claudio Trenta

Intervistato da Il Corriere Claudio Trenta ha fatto capire di non essere affatto intenzionato a riaprire la buca, come gli è stato detto. "Mi hanno provocato e ora io presento controdenuncia al Comune per omissioni d’atti d’ufficio" , dichiara. Il 72enne, dunque, è pronto a dare battaglia e a riaffermare la propria posizione.

"Da tre mesi mandavo segnalazioni al Comune e foto all’ufficio tecnico e ai vigili sulla buca. Ho scritto anche al Prefetto e ai carabinieri. Ma niente. Allora ho comprato un sacco di catrame, l’ho chiusa a fine aprile e ho fatto un post su Facebook, in pratica mi sono autodenunciato e ora mi ritrovo 900 euro di multa. Pensano di mettermi in difficoltà ma non sanno cosa si sono tirati dietro" , aggiunge.

Trenta passa poi a precisare che le sue azioni non sono mosse da qualche tipo di rivalità politica. L'uomo ha solo segnalato un problema e, non ricevendo risposta, ha provveduto a risolvere da solo. Proprio per questa ragione non ha alcuna intenzione di pagare la multa che gli è stata comminata.