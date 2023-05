"Multe non pagate per 500 euro". Il consigliere Fdi scuote Palazzo Vecchio

Cinque multe non pagate e archiviate dal valore complessivo di 450-500 euro. Il caso che in queste ore sta facendo discutere a Firenze riguarda alcune contravvenzioni comminate tra il 2020 e il 2021 e a quanto pare finite direttamente negli archivi senza essere corrisposte. A sollevare la questione è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Alessandro Draghi, secondo il quale le auto interessate dalle suddette infrazioni apparterrebbero a una personalità di primissimo di Palazzo Vecchio e alla sua famiglia. "Non è un consigliere comunale, siamo a un livello superiore", accenna l'esponente del partito meloniano.

Nessuno conferma e nessuno smentisce, ma in città - lontano dai microfoni - qualcuno si sbottona e ipotizza che le auto colpite dalle contravvenzioni possano essere quelle del sindaco Dario Nardella, utilizzate anche da sua moglie. "Il 19 gennaio ho chiesto se mi davano i verbali e le copie dei pagamenti di queste multe. Il 1° febbraio hanno risposto che non potevano darmi quella documentazione perché la privacy del cittadino supera il diritto d'accesso agli atti. Allora, senza chiedere dettagli che identificassero il conducente, ho domandato di farmi sapere solamente se quelle multe erano state pagate e perché sono state archiviate. Perché è stato un errore della municipale? Non credo...", ha dichiarato il consigliere Draghi, intezionato a fare chiarezza sulla vicenda "nel rispetto di tutti i fiorentini ai quali è purtroppo capitato di dover pagare qualche multa". Nel 2023 - ha infatti sottolineato - "i cittadini di Firenze pagheranno 100 milioni di euro di multe ed è importante accertare che non ci siano favoritismi".

Secondo quanto riferisce l'esponente locale di Fdi, le multe sarebbero scattate in cinque luoghi diversi della città con due auto differenti. "Posso avere un brutto sospetto, ovvero che qualcuno, magari anche per ingraziarsi questa persona, abbia cancellato quelle multe di sua spontanea volontà", ha proseguito Draghi, che stamani - come atto di protesta - si è simbolicamente incatenato davanti al comando della polizia municipale, a Porta al Prato, per chiedere risposte. "La mia protesta riguarda le tempistiche sulle risposte. Perché queste multe sono state annullate? Sono state archiviate per un errore della municipale nei rilevamenti? C'è stato un ricorso al Tar?", ha incalzato il consigliere comunale.

E alla fine sembra che l'insistenza del politico cittadino abbia pagato. Con una telefonata, un commissario della municipale ha infatti comunicato a Draghi che gli verranno inoltrate le motivazioni delle archiviazioni. "Ho visto che tipi di multe sono: quelle in area pedonale posso giustificarle, su quelle per il passaggio nella ztl in corsia preferenziale voglio invece far chiarezza. Se sei una massima carica cittadina sei autorizzato, ma se l'auto la stavano guidando tuo figlio o tua moglie no", anticipa il consigliere, ora pronto a studiare nei dettagli le motivazioni ricevute.