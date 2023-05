Muore a 5 anni schiacciato da un trattore: il dramma del piccolo Diego

È morto in modo tragico, il piccolo Diego, bimbo di soli cinque anni di età travolto dal trattore guidato da un vicino di casa a Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta, nella provincia di Ferrara. Gli inquirenti hanno disposto una perizia per ricostruire le esatte dinamiche del drammatico incidente avvenuto la scorsa domenica 21 maggio.

La tragedia

Stando a quanto emerso finora, l'episodio si è verificato intorno alle ore 10:30, nelle vicinanze di un capannone dell'azienda agricola Fontana di Santa Maria Codifiume. Il bambino si è allontanato per un istante dai genitori, presumibilmente attratto dal pesante mezzo che lo ha poi investito, senza che il conducente, come da lui stesso dichiarato, si rendesse conto della sua presenza. Dopo il tragico impatto, l'uomo ha arrestato la corsa del trattore.

Trasportato all'ospedale di Argenta, il piccolo Diego è stato successivamente trasferito in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, nel disperato tentativo di fare tutto ciò che era possibile per salvargli la vita. Le sue condizioni, fin da subito apparse critiche ai sanitari che lo avevano soccorso, sono peggiorate dopo il ricovero nel reparto di rianimazione del nosocomio bolognese. Il cuore del bimbo ha smesso di battere lunedì mattina.

Le indagini

A indagare fin da subito sono stati i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, che hanno effettuato i rilievi sul luogo della tragedia. Il sostituto procuratore Ciro Alberto Savino, stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ipotizzando il reato di omicidio colposo.

Al volante del mezzo, un trattore che trainava un rimorchio, un miscelatore di mangime, c'era il titolare dell'azienda, che ha riferito agli inquirenti di non aver visto il piccolo: l'uomo sarà difeso dall'avvocato Francesco Spanò di Verona.

La procura della repubblica di Ferrara ha disposto l'autopsia e l'esecuzione di una perizia cinematica, che dovrà chiarire se il pesante mezzo agricolo fosse in movimento in retromarcia in uscita dal capannone dell'azienda agricola e dove si trovava il piccolo Diego al momento dell'impatto, dato che pare essere rimasto schiacciato dalla parte posteriore del veicolo. I genitori del bimbo, devastati, hanno chiesto il massimo riserbo sulla vicenda per rispettare il loro dolore.