Muore in ufficio nel suo ultimo giorno di lavoro. I colleghi sono sotto choc

Ieri mattina, Michele Barco, operaio di 58 anni impiegato in una ditta di abbigliamento del Padovano, era andato in ufficio per festeggiare il suo ultimo giorno di lavoro, prima della pensione. Non ha fatto in tempo a riporre sul tavolo il cabaret di pasticcini e le bottiglie di spumante per il brindisi: si è accasciato davanti ai colleghi, forse colto da un infarto.

La morte improvvisa

Avrebbe dovuto essere un giorno di festa, l'ultimo di lavoro per Michele Barco, operaio con esperienza trentennale della ditta Belvest, nota azienda di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. E invece, il 58enne è morto qualche minuto prima di salutare i colleghi. All'improvviso, si è accasciato al suolo e il cuore ha smesso di battere. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stando a quanto riporta il Corriere.it, potrebbe essere morto per un infarto. Oggi sarebbe stato il suo primo giorno da pensionato.

Chi era la vittima

Michele lavorava come addetto al controllo qualità da circa 30 anni. Conosceva trucchi e segreti del mestiere, tanto da essere di riferimento per le giovani leve. Stimato e ben voluto dai colleghi, non aveva né moglie né figli. Viveva con l'anziana madre, Gabriella, in un appartamento alla periferia di Piazzola sul Brenta, città in cui era cresciuto e che non ha mai voluto abbandonare. Secondo le testimonianze di alcuni conoscenti, il 58enne non aveva problemi cardiaci né ieri mattina aveva dato segni di sofferenza: è morto all'improvviso. Lascia la madre e tre fratelli.

Lo choc dei colleghi