"Pugni e calci senza pietà". 16enne pestata dal branco a Napoli

Ieri sera, una ragazzina di 16 anni, a Torre del Greco, provincia di Napoli, è stata aggredita da un gruppo di persone che l’hanno picchiata a mani nude, provocandole diverse lesioni. Alcuni passanti, che si trovavano nella zona, hanno immediatamente contattato il 118 e gli operatori, una volta giunti sul posto, hanno trasportato la giovane all’ospedale Maresca, non distante da dove ha avuto luogo l’aggressione. La vittima è stata ricoverata presso la struttura dove starà per sette giorni, tempo necessario per la guarigione delle ferite e delle fratture riportate.

I militari dell’Arma dei Carabinieri sono sulle tracce degli assalitori e stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’accaduto mediante l’ascolto dei testimoni presenti sul posto al momento del pestaggio e la visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.

La 16enne stava passeggiando, nelle prime ore della sera, per via Cappella degli Orefici, nel centro di Torre del Greco. La ragazzina stava camminando quando, ad un certo punto, la situazione si è fatta inquietante. Un gruppo di persone, il cui numero è incerto, è sbucato fuori dal nulla, bloccando il passaggio all’adoloscente. I componenti della gang erano all'apparenza coetanei della ragazza e, dopo essersi assicurati che la 16enne non avesse vie di fuga, hanno cominciato a esercitare violenza sulla giovane infliggendole pugni, schiaffi e calci senza alcuna pietà. La vittima ha cercato di ribellarsi ma purtroppo la foga del gruppo era tale da impedirle ogni forma di resistenza.

Alcuni passanti, che si sono trovati ad assistere alla scena, hanno cominciato a gridare aiuto e a dirigersi verso il punto in cui stava avvenendo l’aggressione. Il gruppo, quando ha capito che stava accorrendo gente sul posto, si è dato alla fuga e di conseguenza, per i testimoni, è stato possibile prestare soccorso alla ragazzina e contattare il 118. I sanitari, una volta arrivati in via Cappella degli Orefici, hanno constatato che la 16enne era in condizioni critiche anche se non in pericolo di vita. I medici dell’ospedale Maresca hanno diagnosticato un trauma contusivo facciale alle regioni destra e sinistra del volto, edemi facciali regione destra e sinistra, edema al labbro superiore, escoriazioni alle dita della mano destra, una ferita ed ecchimosi al braccio destro.

I carabinieri stanno cercando di capire se la ragazza è stata pestata senza un motivo o se invece la vittima conosceva i suoi aguzzini.