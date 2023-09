Napoli, minaccia la ex e cerca di sfondare la porta di casa: arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni, originario di Pollena Trocchia, nel Napoletano, molestava e minacciava da tempo la sua ex fidanzata perché non accettava la fine della loro storia. Il 39enne è stato arrestato dopo aver cercato di introdursi in casa della donna, nel tentativo di sfondare la porta d’ingresso dopo averle danneggiato l’auto.

La donna è riuscita a contattare le forze dell’ordine ed è subito partita una caccia all'uomo conclusasi col suo arresto. L'aggressore si trova ora nel carcere di Poggioreale, a Napoli, con l’accusa di maltrattamenti e in attesa di essere interrogato dall’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto.

I protagonisti di questa storia d’amore tossico si erano lasciati tempo fa. Secondo le ricostruzioni, la donna sembra non sopportasse più la gelosia del suo compagno e, per questo motivo, si ritiene abbia preso la decisione di mettere fine alla loro relazione. L’uomo, però, non avrebbe accettato di buon grado la scelta della compagna, anzi sembra che la notizia della fine della loro storia l’abbia reso più aggressivo e minaccioso.

Il 39enne ha cominciato a tormentare la sua ex compagna con telefonate a tutte le ore del giorno, messaggi contenenti minacce di morte e anche con appostamenti nei luoghi frequentati dalla ragazza. L’uomo faceva stalking alla ex e le intimava che se non si fosse rimessa insieme a lui, l’avrebbe uccisa. L'ultimo confronto tra i due è sfociato in una lite molto accesa culminata nella minaccia: " Ora vengo e ti ammazzo ".

Poco dopo le parole si sono tramutate in azioni concrete. Il 39enne si è recato sotto casa della donna e con un oggetto contundente ha sfogato la sua rabbia contro l’automobile dell’ex, squarciando gli pneumatici e il parabrezza anteriore a furia di calci e pugni. La donna si è resa conto che l'ex era sotto la sua abitazione per attuare la sua minaccia e, di conseguenza, si è barricata in casa temendo che potesse raggiungerla.

Dopo aver vandalizzato la macchina, l’ex compagno è entrato nel condominio in cui abita la donna, è salito al piano dove si trova l’appartamento e qui ha cominciato a prendere a calci la porta d’ingresso nel tentativo di sfondarla. La donna, in preda al terrore, ha contattato il Numero unico europeo per le emergenze, il 112, a cui rispondono i militari dell’Arma dei Carabinieri. Una volta che i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della vittima, hanno ascoltato la sua testimonianza e si sono adoperati per rintracciare l’assalitore prima che potesse mettere in atto un piano di fuga. L’uomo è stato poi trovato nella sua casa di Cercola, sempre in provincia di Napoli.

La donna, illesa, è stata affidata ad enti ed associazioni competenti affinché venga tutelata.