Napoli, parcheggiatore abusivo mette in fuga Luca Abete. Cosa è successo all'inviato di Striscia

Striscia la Notizia torna ad occuparsi della piaga dei parcheggiatori abusivi, ma sceglie di farlo in modo provocatorio, mettendo in piedi quello che l'inviato Luca Abete definisce un esperimento, e che prevede la richiesta di una libera donazione da fare in occasione della fantomatica "Giornata nazionale del parcheggiatore buono".

"L'idea non ha sortito gli effetti sperati" , scherza l'inviato del Tg satirico, tra chi nega nonostante l'evidenza di essere un parcheggiatore abusivo e chi, temendo che dietro l'insolita richiesta ci sia qualcosa di poco chiaro, prima ammette di esserlo e poi ritratta. C'è pure "il finto squattrinato", spiega Luca Abete, il quale prima ammette di incassare almeno 100 euro ogni giorno e poi si rifiuta di fare un'offerta perché "Adesso non ho niente addosso" .

C'è pure quello che viene ribattezzato "Il Veggente", vale a dire un parcheggiatore che alla fine decide di cedere alla richiesta elargendo 2 euro per la Giornata Nazionale, ma in un certo senso "fiuta il pericolo", augurandosi che dietro la strana iniziativa non ci sia Striscia la Notizia. Arriva quindi "L'insofferente", il quale dopo aver donato un euro invita il complice del Tg satirico ad andarsene e a lasciarlo in pace.

Tocca poi ad "Antonio il Cattivone", che fin da subito ammette di non essere per nulla buono, riferendosi ovviamente al nome della finta iniziativa. "Oltre che negare l'offerta per la Giornata Nazionale del parcheggiatore abusivo, Antonio se l'è presa anche coi finti volontari in cerca di beneficenza" , spiega Luca Abete. Il Cattivone minaccia i "questuanti" e li caccia in malo modo: "Non voglio partecipare e basta" , grida infatti, "mi state facendo dare troppe spiegazioni, ve ne dovete andare...andatevene!".

Entra in gioco l'inviato di Striscia, che raggiunge Antonio e lo invita a fare la donazione, rivelando quindi cosa c'è realmente dietro quella strana iniziativa. Antonio non la prende bene, e intima a Luca Abete di andarsene. "Ma vattene via" , sbotta l'uomo... "sono cattivo, quindi? E tu chi sei che vuoi sapere i fatti della gente? Non scassare il ca**o" . Abete non desiste e continua a stuzzicare "Il Cattivone", chiedendogli di partecipare alla donazione. "Ma che cosa devo fare? Ti devo picchiare?" domanda l'uomo sempre più infastidito. "Ho già i miei problemi, vai via...vai!" , minaccia Antonio, costringendo Abete ad arretrare.

Nel frattempo arriva un'auto, e pare che il conducente allunghi una moneta al parcheggiatore abusivo. La successiva intrusione dell'inviato fa saltare i nervi al "Cattivone", che rincorre l'inviato di Striscia, costringendolo a fuggire via: "Bastardo! Tu hai le corna ", sbotta Antonio.

Così si conclude la Giornata Nazionale del parcheggiatore abusivo.