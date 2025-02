Napoli, sparatoria a Fuorigrotta: un 20enne grave in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora sangue a Napoli, dove questa sera si è verificata una nuova sparatoria. Stando alle informazioni arrivate sino ad ora, un 20enne sarenne stato ferito gravemente e adesso si trova ricoverato in ospedale.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 20.30 di oggi, giovedì 13 febbraio, nel quartiere Fuorigrotta. La vittima stava passando in via Cumana, strada parallela di via Leopardi, quando è cominciata la sparatoria. Si è subito scatenato il panico, e sono state immediatamente chiamate le forze dell'ordine. Qualcuno, invece, ha contattato i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto.

Il 20enne, che giaceva a terra, è stato subito assistito dagli operatori sanitari del 118 che hanno presto compreso quale fosse la situazione. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale del San Paolo di Napoli, dove i medici stanno tentando il possibile per salvargli la vita. A quanto pare un proiettile avrebbe raggiunto l'addome della vittima, che ha dunque riportato una grave lesione. Al momento il giovane si trova in pericolo di vita. Stando a quanto riferito, sarebbe già stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra mobile, intenzionati a risalire alle dinamiche della terribile vicenda e rintracciare il responsabile, o i responsabili. Il 20enne ferito è L. C.

, e gli inquirenti temono che possa essere collegato in qualche modo alle recenti tensioni che stanno imperversando fra varidella zona. Per adesso tutto rimane un ipotesi, non ci sono prove certi che rimandino senza dubbio a un coinvolgimento della criminalità organizzata.

Per adesso l'attività investigativa prosegue.