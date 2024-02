Napoli, uccide la moglie e spara dal balcone ai passanti e alla polizia

- articolo in aggiornamento -

Momenti di grande paura a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli. Un uomo armato, del quale non si conosce l'esatta identità, per motivi ancora da accertare si è barricato nella propria abitazione situata in via Raffaele Testa. Sul posto è intervenuta la polizia. Al momento l’intera zona è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale per motivi di sicurezza.

Secondo quanto riporta il Mattino, sembra che l’uomo, che in passato ha lavorato come guardia giurata, abbia ucciso la moglie sparandole contro. Lo stesso, armato di pistola, ha continuato a esplodere colpi dal quarto piano della sua abitazione contro passanti e le forze dell’ordine accorse sul posto.

Una volante sarebbe stata colpita da un proiettile. Per fortuna non ci sono feriti in strada. Sul posto sono giunti agenti delle Unità operative primo intervento e anche un negoziatore esperto della polizia. È in corso, infatti, una trattativa per far arrendere l’uomo. Al momento non si sa se all’interno dell’abitazione sia presente anche qualche altra persona.

L'uomo, che dovrebbe avere 45 anni, ha tre figli. Due stamani erano a scuola, il terzo, invece, era in gita con la sua classe.