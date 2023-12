"Natale sostituito con la parola inverno". Scoppia il caso in una scuola di Livorno

Il politicamente corretto ha messo nel mirino il Natale, ormai è lapalissiano. Quello di Padova, dove Gesù è diventato “Cucù” per non offendere gli alunni che professano altre religioni, non è un caso isolato. L’iper-progressismo raggiunge vette inimmaginabili e l’ultima polemica arriva direttamente da Livorno, per la precisione dalla scuola elementare Carlo Bini. Secondo quanto denunciato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, in alcune classi i bambini sono stati costretti a fare biglietti di auguri per un felice inverno: “E così alle Bini è stato cancellato il Natale” .

In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, Perini ha affermato che il Natale è sparito dall’istituto Bini perché offendeva le altre etnie, rimarcando che a segnalare l’accaduto è stata una famiglia di religione non cristiana. In base alla ricostruzione dell’esponente di FdI, i bimbi sono stati costretti a fare biglietti di auguri per un felice inverno: "È un’idiozia, è una cosa vergognosa: non possiamo rinunciare alle nostre tradizioni, ai nostri valori" .

Sul caso è intervenuto anche il senatore di FdI Marco Lisei, che ha annunciato una interrogazione parlamentare che verrà depositata in questi giorni. “Quale festa è quella dell'inverno? Forse qualcuno pensa di essere in Lapponia, ma a Livorno non ci risulta siano presenti renne e ghiacciai. Cancellare il Natale e la nascita di Gesù, non è solo un affronto alle nostre tradizioni, ma una privazione per tanti bambini. Nella storia di Maria, Giuseppe e di quel bambino nato in una stalla ci sono valori umani che sono universali” , il suo j'accuse. Per qualcuno la parola Natale sembra diventata impronunciabile, in altri termini.