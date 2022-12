Al vescovo non suona la sveglia e la messa di Natale salta

Sbaglia a impostare la propria sveglia e non riesce a ridestarsi in tempo per celebrare la messa della mezzanotte di Natale: il singolare episodio, che si è verificato a Vittorio Veneto, ha visto come protagonista il vescovo del comune della provincia di Treviso.

Cosa è accaduto la notte del 24

Come ha raccontato lui stesso ai fedeli durante la liturgia della mattina del 25 dicembre, la notte precedente monsignor Corrado Pizziolo si era addormentato in attesa del momento in cui si sarebbe dovuto preparare per organizzare le celebrazioni previste per la messa di mezzanotte. Nessun rischio di perdere l'importante appuntamento, comunque, dato che si era premurato di puntare la sveglia a un'ora opportuna e con un buon anticipo proprio per evitare spiacevoli imprevisti.

Purtroppo per lui, tuttavia, c'era stato un errore proprio nella fase di impostazione dell'allarme: un errore di ben 12 ore. "Questa notte vi ho fatto prendere quasi un colpo" , ha spiegato ai fedeli durante la messa dellla mattina del 25 dicembre. "C'era la messa alle 24, alle 21 avevo finito di mangiucchiare qualcosa e mi ero messo in poltrona e mi son detto di mettere una sveglia. Senonché, invece di metterla alle 22.50, l'ho messa alle 10.50, quindi non ha suonato" , ha aggiunto il protagonista della vicenda.

L'allarme

L'inattesa assenza del vescovo, ovviamente, aveva di fatto allarmato i suoi più stretti collaboratori, che si erano subito attivati per sincerarsi delle sue condizioni di salute, temendo il peggio. Una donna, inviata da un altro sacerdote per fare luce sulla vicenda, era infine riuscita a svegliare monsignor Corrado Pizziolo dopo un po' di insistenza. "A un certo punto sento bussare, ed era venuta una coadiutrice, preoccupata che avessi preso un colpo..." , ha aggiunto il vescovo di Vittorio Veneto tra le risate dei propri fedeli.

Le scuse ai fedeli