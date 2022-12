"Non vedo l’ora": Wanna Marchi torna in tv con la figlia

Una delle ultime apparizioni di Wanna Marchi in tv era stata a ottobre nel corso del programma Non è L'Arena dove ha avuto luogo l'acceso scontro verbale con Luca Telese. Su di lei e sulla figlia, Stefania Nobile, ormai ricordate più per i loro trascorsi giudiziari, è stato fatto anche un documentario su Netflix, ma adesso le due ex regine delle televendite condurranno un programma su Telelombardia.

Di cosa si tratta

L'appuntamento con madre e figlia avrà luogo giovedì 22 dicembre alle ore 23 con " Natale con i carcerati ", un programma visibile anche in streaming sul tema di carceri e carcerati promosso dall'Associazione "Nessuno tocchi Caino": dovranno promuovere la tessera annuale dell'Ong alla presenza di Sergio D'Elia, segretario dell'associazione, del giornalista Marco Oliva e dell'opinionista e conduttore radiofonico Raffaello Tonon che ha partecipato ad alcuni eventi promossi dall'organizzazione.

"Occasione di riscatto"

Intervistato dall'Agi, il direttore del gruppo Mediapason, Fabio Ravezzani, ha parlato dell'invito da parte di Telelombardia a Wanna Marchi e Stefania Nobile con lo scopo di " promuovere una iniziativa solidale. Dopo le polemiche e le condanne scontate in carcere le due regine delle televendite hanno accettato la proposta di promuovere una giusta causa grazie al loro talento" . Oltre all'ora messa a disposizione del palinsesto per una buona causa, potrebbe essere l'occasione per " il riscatto che mamma e figlia da tempo cercano ", ha aggiunto.

"Non vedo l'ora..."

Non si è tirata indietro ma ha mostrato molta gioia Wanna Marchi, felice di " tornare in tv per una iniziativa così bella " - afferma Wanna Marchi che si considera ancora " la numero uno delle televendite e sono sicura di riuscire a convincere chi ci guarderà ad associarsi a 'Nessuno Tocchi Caino'". Dopodiché è tornata a ripercorrere le tappe e l'esperienza del carcere che non augura a nessuno anche se ormai fa parte della sua vita " che non posso e non voglio cancellar e". Prima che si scatenassero polemiche, Wanna Marchi ha dichiarato che non guadagneranno un euro dalla conduzione del programma e che del tesseramento si sta occupando direttamente l'Associazione. " Vi assicuro che la mia carica e il mio entusiasmo nel televendere sarà identico a quello del primo giorno in tv ", conclude.

Come abbiamo visto sul Giornale.it, per oltre 30 anni il duo madre-figlia è stato protagonista delle più disparate televendite con tanto di truffa ai più anziani e sprovveduti: il vaso di Pandora fu scoperchiato da Striscia la Notizia (novembre 2001) che diede il via al declino delle imbonitrici con le indagini che poi, come sappiamo, si conclusero con il carcere.