"Non vi faccio sa serva". Rifiuta lavoro da barista sottopagato

Mille euro al mese con un finto inquadramento part-time. È questa la proposta di lavoro che sarebbe stata fatta da un bar della zona a una ragazza di nome Sara residente a Cerenova. Le condizioni sarebbero state: sette ore e mezza di lavoro per sei giorni a settimana. Un solo giorno libero, festivi e domeniche incluse. I festivi? Non pagati.

La giovane, nonostante sia disoccupata e abbia bisogno di lavorare ha deciso di rifiutare e denunciare la proposta sui social con queste parole: " Alla soglia dei quasi trent'anni sono davvero stufa di fare la serva. Io a farvi ingrossare il culo non ci sto più ". Un post che, come spesso accade quando si tratta di questa tematica, è diventato virale in pochisso tempo. " Non esiste nessun genere di pausa, anche andare al bagno è un lusso e naturalmente non ti passano nulla da mangiare nonostante gli orari lo prevedano ", ha continuato la ragazza. Quest'ultima si è poi interrogata se il problema sia da far ricadere sui giovani o meno: " Ora veramente vogliamo continuare a dire che il problema sono i giovani, il reddito, il non voler fare la gavetta, la mancanza di voglia? Davvero? Questo è sfruttamento. Iniziate a pagare i dipendenti come si deve e vedrete che fila fuori i vostri locali. Ovviamente io il contratto l'ho rifiutato, nonostante abbia bisogno di lavorare, ma alla soglia dei quasi trent'anni anni sono davvero stufa di fare la serva. Io a farvi ingrossare il cu*o non ci sto più ".

La replica della Cgil