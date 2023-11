Notte di sangue a Milano: branco di minorenni stranieri aggredisce un 21enne

Le liti, gli insulti, dei coltelli che spuntano e il centro di Milano che si tinge di rosso. È il racconto di due aggressioni avvenute nella notte tra venerdì e sabato che hanno insanguinato alcuni dei luoghi più frequentati dai giovani della città e dai turisti per la movida. Entrambi i casi, finiti con spargimenti di sangue, sarebbero iniziati con una rissa e le forze dell’ordine sono al lavoro, in queste ore, per ricostruire le dinamiche.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2 di notte, in corso Como, e la vittima è un ragazzo di 21 anni. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane sarebbe originario di Baranzate e si sarebbe recato in zona Gae Aulenti per trascorrere un venerdì sera all’insegna del divertimento. Ad un certo punto, un gruppo composto da diversi nordafricani e non solo, come hanno riferito i testimoni che hanno contattato le forze dell’ordine, si sarebbero avvicinati al locale, fuori dal quale si trovava il 21enne in compagnia di suoi amici. Qui sarebbe nata una lite, per motivi ancora sconosciuti, che sarebbe culminata nell’accoltellamento del giovane e al ferimento di un suo amico 22enne. Dopo l’arrivo degli operatori del 118, i due ragazzi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, ma il 22enne è stato dimesso dato che riportava solo una ferita alla mano sinistra, mentre il 21enne sarebbe ancora ricoverato perché avrebbe dei danni a un polmone ma, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. Gli amici dei due ragazzi hanno fatto una descrizione di alcuni degli assalitori e tre di loro sono stati fermati dagli agenti di polizia; uno di loro aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. I tre fermati sono un 16enne italiano, di origini sudamericane, e due marocchini minorenni di 16 e 17 anni.

La seconda aggressione ha avuto luogo intorno alle 4 del mattino in piazza 24 Maggio, davanti a un McDonald e ad aver ricevuto i fendenti sono stati due giovani ragazzi di 24 e 26 anni che, in queste ore, sono ricoverati al pronto soccorso. Il 26enne sarebbe in condizioni estremamente serie dato che avrebbe ricevuto una coltellata alla gola ed è stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 all’ospedale Policlinico in codice rosso e, al momento, non si hanno informazioni sul suo stato di salute. Il 24enne riporterebbe una ferita superficiale sulla schiena ed è stato trasportato dal personale sanitario al San Paolo con codice giallo dato che le sue condizioni di salute non sarebbero gravi quanto quelle del 26enne. Ad aver chiamato i soccorsi sono stati dei testimoni e stando alle prime ricostruzioni, non è chiaro se le vittime, entrambe di origine nordafricana, abbiano litigato tra di loro per poi sfociare nell’accoltellamento, colpendosi a vicenda, o se invece siano stati feriti da altre persone con cui, prima, avrebbero discusso animatamente. I carabinieri, in queste ore, stanno cercando di interloquire con i due giovani al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma al momento le vittime non avrebbero fornito molte informazioni.