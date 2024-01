Nuovo singolo di Shiva dal carcere: "Milano shotta". E c'è pure il video su YouTube

Le sbarre del carcere San Vittore di Milano non fermano Shiva, il giovane trapper milanese detenuto per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolosissime. Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è infatti tornato a pubblicare un nuovo singolo dal titolo "Milano shotta", correlato anche di video sui social.

"Non ci fermano"

Divenuto da poco padre, il 24enne milanese, finito in carcere per la sparatoria verificatasi lo scorso 11 luglio nei pressi del suo studio di registrazione a Settimo Milanese, torna nuovamente a far parlare di sé, pubblicando un nuovo brano. Nel canale social dell'artista, ora gestito da alcuni suoi collaboratori, è stato aggiunto un videoclip dove viene spiegata un po' tutta la vicenda. C'è infatti una intro in cui viene specificato che il filmato è stato registrato 24 ore prima dell'arresto del trapper Shiva. Il video si conclude con un messaggio del 24enne, che dal telefono di San Vittore sentenzia: " Non ci fermano neanche da dentro ".

Ma cosa contiene il nuovo brano del trapper? Ovviamente non mancano i riferimenti alle ultime vicende che lo riguardano. Oltre al titolo, dove la parola "shotta" rimanda al termine inglese "shot", ossia sparo di una pistola, viene fatto riferimento alla detenzione di armi (" Ho più catene di un servo, più AK e Draco fulete di un serbo "). E, ancora, Shiva canta: " Pensan che facciamo lackin', dovevi veder come sono scappati, Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi ". Nel brano vengono tirate in ballo anche le forze dell'ordine: " La Digos controlla in giardino, ogni volta che viene perdiamo due sticky (ossia due pistole) ".

Il trapper passa poi a parlare dei presunti mandanti della spedizione punitiva ai suoi danni: "Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate (Uoh, uoh)/ Dio c'ha mandato insetti da schiacciare, capisci perché sto nel bene e nel male (Andiamo, andiamo)" .

Il video sui social

Solo dopo un'ora dalla sua pubblicazione, il video col nuovo brano di Shiva ha raggiunto 20mila visualizzazioni. Numero che ha continuato a salire arrivando, 12 ore dopo, a oltre 360mila visualizzazioni su YouTube. Su Instagram sono 341.189 i like ottenuti. Segno che, a discapito di quanto accaduto, il giovane trapper dispone di un ampio e fedele seguito.