Omicidio Pierina, spunta un'altra amante di Dassilva: "Ci siamo frequentati dopo l'omicidio"

Delitto di Rimini: e se il movente crollasse? Nell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023, Louis Dassilva è l’unico indagato: per lui si ipotizza un movente ben preciso, legato alla sua relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Tanto che il gip Vinicio Cantarini, nel respingere l’istanza di scarcerazione di Dassilva , in custodia cautelare da luglio 2024, scrive che il movente consisterebbe nell’“eliminare la povera Pierina Paganelli temendo, il Dassilva, che le rivelazioni dell'anziana donna sulla loro relazione adulterina avrebbero ‘annientato’, in un colpo, il proprio mondo affettivo, ossia la relazione amorosa con la Bianchi”.

Dassilva ha sempre smentito il legame affettivo con Manuela Bianchi, tanto da dichiarare agli inquirenti: “Per me la Manuela era solo un’occasione di fare sesso. Io… è sempre quello”. E il 6 agosto 2025, i legali hanno contattato un’ex amica e collega della moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci. Questa donna, della quale non è stata diffusa l’identità, avrebbe parlato di frequentazioni e avance, come ha riportato Quarto Grado .

“Io e mio marito abbiamo iniziato a frequentare Louis e Valeria, uscendo insieme. Si è creato quindi un rapporto di amicizia. Questo rapporto di amicizia nel corso del tempo è cresciuto sempre di più”, avrebbe esordito la donna. Sostanzialmente Dassilva, dice, ci avrebbe provato anche con lei.

“Dopo un periodo di solo amicizia come frequentazioni di coppie e/o familiare - ha proseguito la donna - Louis ha iniziato a farmi delle avance: occhiolino, mi toccava la gamba o il piede con il proprio piede mentre eravamo seduti a tavola e poi ha iniziato a inviarmi dei messaggi tramite diverse applicazioni […] Poi veniva a trovarmi a casa quando sapeva che non vi era mio marito e mi faceva delle proposte di natura sessuale che ho accettato in parte ha respinto per il resto”.

Non solo: questa frequentazione sarebbe stata contestuale a quella avuta tra Dassilva e Bianchi, tanto da terminare due mesi dopo l’omicidio Paganelli: “Ha smesso di corteggiarmi solo dopo verso il mese di dicembre 2023, quindi dopo l'omicidio della signora Pierina Paganelli, preciso che sia prima che dopo l'omicidio della signora Paganelli Louis mi ha sempre fatto dell'avance a scopo sessuale proponendosi esplicitamente per avere rapporti che io però ho rifiutato. Dopo l'omicidio, Louis si è proposto sessualmente in più occasioni”.

La donna sarebbe inoltre in possesso di una chat a testimonianza degli incontri.

E a fronte della caduta della Cam 3, dell’assenza del Dna di Dassilva dalla scena del crimine, ci si domanda se le accuse verso Dassilva possano ora disintegrarsi definitivamente? Resta la testimonianza di Manuela Bianchi però, che afferma come, la mattina dopo l’omicidio, Dassilva le avrebbe consigliato di non passare dalla porta tagliafuoco risalendo verso i garage, e le avrebbe chiesto di inscenare una pantomima per fugare i dubbi sulla relazione.



