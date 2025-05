Orrore ad Agrigento: mamma di 5 figli muore carbonizzata mentre fa benzina al distributore

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nell'agrigentino, dove una donna di 41 anni è deceduta tra le fiamme in un incendio che si è scatenato mentre faceva rifornimento di carburante al self service di un distributore.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, domenica 11 maggio, presso la stazione di servizio della Lukoil sito in contrada San Benedetto, tra Favara e Agrigento. Valeria di Gloria, questo il nome della vittima, si era in apparenza fermata per far rifornimento alla sua Fiat Grande Punto, ma qualcosa sarebbe accaduto proprio durante l'erogazione del carburante.

Secondo le prime informazioni circolate nelle scorse ore, si sarebbe originato un improvviso incendio nelle vicinanze della colonnina presso la quale la donna stava facendo rifornimento. Per lei nessuna possibilità di scampo, dato che le fiamme hanno immediatamente avvolto la sua auto investendola in pieno e non dandole il tempo di allontanarsi.

Tutto lascerebbe quindi pensare che si sia trattato di un tragico incidente, e invece nelle scorse ore sono stati portati alla luce degli elementi da parte degli investigatori che farebbero pensare in modo inequivocabile a un gesto volontario da parte della 41enne.

La prima persona a fermarsi per soccorrere invano la vittima è stata un vigile del fuoco fuori servizio che passava per caso nelle vicinanze del distributore di contrada San Benedetto. L'uomo, che ha rilevato il corpo carbonizzato accanto alla Punto in fiamme, ha immediatamente contattato i soccorsi e le forze dell'ordine: purtroppo, come era ovvio attendersi vista la terribile situazione, per la vittima non c'era più nulla da fare. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno recintato l'area per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi del caso sul posto e dare avvio alle indagini.

Diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, tuttavia, è apparso chiaro che si è trattato di un suicidio: determinanti, in tal senso, sono state le immagini estrapolate dalle videocamere di sicurezza installate nell'area di servizio. Valeria di Gloria, madre di 5 figli, ha fermato la corsa dell'auto dinanzi a una colonnina di rifornimento, scegliendo di erogare benzina anziché gasolio nonostante il fatto che la sua fosse un'auto a diesel.

Dopo aver impugnato la pistola, la 41enne ha cosparso il mezzo col liquido e poi innescato l'incendio che non le ha dato scampo, causando anche una violenta deflagrazione.

Ancora in corso le indagini per risalire alle motivazioni del tragico gesto: al momento si sa solo che la vittima era divorziata. Sotto choc l'intera comunità di Favara.